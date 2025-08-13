台灣20歲至24歲最親中？ 國台辦：熱烈歡迎台青赴中追夢

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/08/13 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國資訊戰透過網紅、抖音平台洗腦台灣年輕人，Thread平台廣傳「最親中的年齡層是20至24歲」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，「民進黨當局」編造的謊言逐漸被戳穿，製造的「資訊繭房」正在崩塌，我們熱烈歡迎台灣青年來中國追求夢想；學者批評，這不是統戰，什麼才是統戰。

朱鳳蓮在國台辦記者會表示，長期以來，「民進黨當局」和綠營政客一味操弄「反中抗中」，企圖封鎖台灣同胞了解中國真情實況的渠道，誤導台灣民眾對中國的認知。由於網路科技的發展和社群應用軟體的更新，兩岸網友可以更快捷地獲取新聞資訊、更方便看到彼此生活、更多元進行交流。「民進黨當局」編造的謊言逐漸被戳穿，製造的「資訊繭房」正在崩塌。

朱鳳蓮指出，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親。讓所有年齡層的台灣同胞更了解中國是我們一直努力在做的事。熱烈歡迎台灣同胞特別是青年朋友來中國走走看看，追求夢想，將持續創造更好條件、機會。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，太陽花運動是台灣年輕人「反中意識」非常強烈的時期，後來有一段時間消下來，2019年香港反送中運動爆發又上升，近年則有所變化。

洪敬富指出，台灣年輕人或因高房價等問題，對政府支持度低，中共錯誤解讀成是年輕人在反民進黨政府，加上KOL、「館長」等網紅等不斷操作「疑美論」、「疑賴論」，台灣年輕族群確實受到影響。

洪敬富提及，中共對台統戰工作鎖定「青年一代、基層一線」，從馬英九執政時代，中國就非常歡迎台灣年輕人赴中發展，現在大罷免全軍覆沒下，中共會更加大力度歡迎台灣年輕人過去，甚至利用台灣房價高的機會，提供一系列住房補貼政策，要吸引年輕人赴中就業。

他提醒，中國經濟下行，青年失業率高，天災人禍不斷，不如中共宣傳到處都是發展紅利和機會，現在大張旗鼓要歡迎台灣年輕人去中國發展，「這不是統戰，什麼才是統戰」。

