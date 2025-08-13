我國政府承認中華人民共和國 國台辦跳腳嗆︰世界上只有一個中國

中配李貞秀可能遞補成為民眾黨不分區立委，內政部長劉世芳日前表示，希望就職1年內放棄其他「外國國籍」，並公開指出「中華民國政府承認中華人民共和國」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，不可能成為一個國家。（翻攝直播）

2025/08/13 13:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配李貞秀可能遞補成為民眾黨不分區立委，內政部長劉世芳日前表示，希望就職1年內放棄其他「外國國籍」，並公開指出「中華民國政府承認中華人民共和國」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，不可能成為一個國家；學者分析，中國主張一中，不願承認中華民國或台灣是一個國家。

對於劉世芳的談話，行政院長卓榮泰12日指出，如果北京跟台北雙方，中華人民共和國跟中華民國，能夠互相正視事實存在，甚至法律對等，我想有助於任何未來更促進和平方式的演進。部長的講話有她的依據，兩岸現在雙邊共同的依據，當然我們會以「中華民國憲法」為依據。

對此，朱鳳蓮在國台辦記者會上表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀」。

朱鳳蓮指稱，台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。民進黨當局「罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售所謂兩岸互不隸屬的謬論謊言」，只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。

朱鳳蓮嗆言，任何人、任何勢力都改變不了「台灣是中國領土不可分割的一部分」的事實，都阻擋不了「祖國必然統一」的大勢。希望台灣各界有識之士和廣大台灣同胞，「看清楚台獨邪惡本質，順應祖國統一歷史大勢，堅決反對台獨分裂，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定」。

成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，台灣廢除「動員戡亂時期臨時條款」後，兩岸之間主權是互不隸屬的，不再堅持中國大陸領土是固有領土，我方主張兩岸主權互不隸屬，但中國仍把台灣問題視為國共內戰的延續，不願承認中華民國或台灣是一個國家，因為會變成兩個中國或一中一台。

洪敬富指出，李貞秀遞補立委的議題，政治上反映出國家主權問題，中國主張九二共識一個中國，不承認中華民國，認為台灣是中國一省，所以國台辦回應相當官式，因為中共認為中華民國早在1949年被消滅，已被中華人民共和國取代，台灣有一天須回歸中國。

洪敬富分析，從中共角度來看，劉世芳的說法是搞台獨分裂，國台辦在記者會正告台灣不要操作兩個中國或一中一台，其回應毫無新意。台灣民眾應清楚知道，中國主張的「一個中國」只有中華人民共和國，台灣遞補不分區立委也只是地方事務，被中共視為地方層級的人大，而中國不願承認我國家主權。

