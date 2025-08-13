為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陳佩琪失控喊槍斃柯文哲、法院跳樓...黃國昌要王俊力踹共

    民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 13:06

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，柯妻陳佩琪昨晚突發文稱，直接判柯文哲死刑就好，請在她面前將柯槍斃，自己會把柯屍體掛在北院前面；她更稱若自己有和大老闆們見過面，或拿任何一毛錢，就在法院頂樓跳樓。對此，民眾黨主席黃國昌今日受訪時表示，相信陳心裡的痛每人都能感同身受，北檢檢察長王俊力要出來說清楚講明白。

    黃國昌透露，自己很擔心，昨天也有與陳佩琪聯絡，請大家給陳多一些空間，對民眾黨來說，陳佩琪醫師不僅是柯文哲主席的夫人，對於每一位民眾黨成員、小草都是非常重要的夥伴，也是在精神上與小草同在的重要的長輩。

    「昨天佩琪有那樣的發言，相信她心裡的痛每人都能感同身受！」黃國昌痛批，到底是什麼樣腐敗的檢調與腐敗的媒體勾結在一起，希望北檢的檢察長王俊力出來說清楚講明白，不要躲起來就沒事，當初偵辦京華城案的檢察官與《鏡週刊》創辦人裴瑋是什麼關係？

    黃國昌質問，還是裴瑋是直通民進黨高層，手上有辦法拿出單子，不僅是問證人，還是在污染證人心證，把那張單子的資訊輸入基隆市副市長邱佩琳的腦中，大概只有極權國家的檢調和媒體會墮落成這個樣子。

    黃怒斥，媒體圈有誰不知道，鏡集團就是裴偉控制的，和民進黨高層關係非常好，有人敢去問裴瑋、王俊力嗎？這不就是台灣政媒共生最腐敗的結構問題嗎。

