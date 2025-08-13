為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不選國民黨主席？盧秀燕今只談災後復建 台中正副議長：尊重決定

    是否參選黨主席，盧秀燕要大家把心思放在災後復建。（市府提供）

    是否參選黨主席，盧秀燕要大家把心思放在災後復建。（市府提供）

    2025/08/13 13:02

    〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕傳出中市盧秀燕原本有意願要選黨主席但又決定不選了，而國民黨前秘書長李乾龍今天受訪表示訝異，並表示各地正副議長都很錯愕，對此，盧秀燕今天受訪時表示，希望大家這段時間把唯一的心思放在災後復建、照顧災民上，所以其他問題都不會談；台中市議會正副議長張清照及顏莉敏都表示，從未聽盧秀燕談及選黨主席的事，但不管盧秀燕選不選，都尊重她的決定。

    國民黨中市黨團書記長李中則表示，也未聽盧秀燕要選黨主席，但是從近日其發言高度，都可以看出盧秀燕要選總統，此時選黨主席各有優劣點，盧秀燕自己需要衡量；中市黨部主委顏文正則表示，最近沒有接觸市長，也尊重其意願。

    李乾龍今天接受電台訪問表示訝異盧秀燕不選黨主席的決定，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願，而且有八成五的正副議長支持她，不知為何又不選了。

    對此，盧秀燕今天至霧峰勘災時表示，希望大家這段時間把唯一的心思放在災後復建、照顧災民上，所以其他問題都不會談。

    台中市議會議長張清照則表示，跟市長接觸時，都未聽聞談到參選黨主席的事，他並表示，當然支持盧秀燕能承擔責任、參選國民黨主席，但還是要尊重她的意願與選擇。副議長顏莉敏則表示，未聽聞盧秀燕要選黨主席。

    國民黨中市黨團書記長李中表示，盧秀燕近日發言的高度，都是總統級，而盧秀燕明年就要卸任，若不選黨主席，就有一年多時間沒有舞台，過去就發生黨主席跟總統候選人沒有好好合作的問題，導致一張好牌搞到輸。

    李中表示，雖然盧秀燕若身兼黨主席，恐怕在市議會成為綠營攻擊的箭靶，甚至綠營上下一波攻擊的對象，但是怕熱就不要進廚房，盧秀燕自己需要衡量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播