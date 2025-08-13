不選國民黨主席？盧秀燕今只談災後復建 台中正副議長：尊重決定

是否參選黨主席，盧秀燕要大家把心思放在災後復建。（市府提供）

2025/08/13 13:02

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕傳出中市盧秀燕原本有意願要選黨主席但又決定不選了，而國民黨前秘書長李乾龍今天受訪表示訝異，並表示各地正副議長都很錯愕，對此，盧秀燕今天受訪時表示，希望大家這段時間把唯一的心思放在災後復建、照顧災民上，所以其他問題都不會談；台中市議會正副議長張清照及顏莉敏都表示，從未聽盧秀燕談及選黨主席的事，但不管盧秀燕選不選，都尊重她的決定。

國民黨中市黨團書記長李中則表示，也未聽盧秀燕要選黨主席，但是從近日其發言高度，都可以看出盧秀燕要選總統，此時選黨主席各有優劣點，盧秀燕自己需要衡量；中市黨部主委顏文正則表示，最近沒有接觸市長，也尊重其意願。

李乾龍今天接受電台訪問表示訝異盧秀燕不選黨主席的決定，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願，而且有八成五的正副議長支持她，不知為何又不選了。

對此，盧秀燕今天至霧峰勘災時表示，希望大家這段時間把唯一的心思放在災後復建、照顧災民上，所以其他問題都不會談。

台中市議會議長張清照則表示，跟市長接觸時，都未聽聞談到參選黨主席的事，他並表示，當然支持盧秀燕能承擔責任、參選國民黨主席，但還是要尊重她的意願與選擇。副議長顏莉敏則表示，未聽聞盧秀燕要選黨主席。

國民黨中市黨團書記長李中表示，盧秀燕近日發言的高度，都是總統級，而盧秀燕明年就要卸任，若不選黨主席，就有一年多時間沒有舞台，過去就發生黨主席跟總統候選人沒有好好合作的問題，導致一張好牌搞到輸。

李中表示，雖然盧秀燕若身兼黨主席，恐怕在市議會成為綠營攻擊的箭靶，甚至綠營上下一波攻擊的對象，但是怕熱就不要進廚房，盧秀燕自己需要衡量。

