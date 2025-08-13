重啟核三公投》稱燃料棒能再放5年 黃國昌卻避談新北、地震帶

核三重啟公投第4場意見發表會今登場，正方代表、民眾黨立委黃國昌會後接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

2025/08/13 12:43

〔記者林哲遠／台北報導〕核三重啟公投第4場意見發表會今登場，正、反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與20歲女學生吳亞昕。面對女學生提及地震帶、位於新北的核一二廠及核廢料等質疑，黃國昌在第二輪發言時隻字不提，並強調目前只有核三廠的燃料池，還能夠放562束核燃料棒，可以供應三個週期的核能發電廠發電，大約五年的時間。

黃國昌指出，過去我是反對核電的人，因此他非常瞭解公民社會，公民朋友對於核電的疑慮，而首個問題就是，核燃料棒如何處理？作為3個孩子的父親，我不可能容許，把這個世代的問題，丟給下一代來承擔。

「民進黨政府最惡劣的是，用核燃料棒放誰家來恐嚇人民，卻從來沒有檢討過去8年完全執政的怠惰！」黃國昌批評，民進黨政府負責核廢料選址的非核家園推動專案小組，為什麼超過4年沒有開會，直到今年才開始要研議最終處置廠選址的法案。

黃國昌說，「請大家放心，用過的核燃料棒絕對不用放在你家裡」，在最終處置前，它可以安全的存放核電廠內，乾式儲存的存放年限，至少有40年。

至於最終處置的問題，黃國昌表示，今天科技已經有了解方，今年6月，經濟部和台電花了納稅人的錢，跑到芬蘭、瑞士各個高階放射物處置廠去參觀，也簽下了合作備忘錄，來協助台灣規劃接下來的廠址。

黃國昌續指，在全球核廢料處置技術的發展中，一項嶄新的技術，深孔地質處置（Deep Borehole Disposal, DBD）已經成為主流的選項，這個技術不是理論上的創新，它在國際間已經獲得了實證，展現出高度的安全性與可行性，對於台灣這樣一個地狹人稠，地質多樣的地方來說，DBD不僅只是技術上的突破，更是政策上面的轉機。

針對核三，黃國昌表示，目前只有核三廠的燃料池，還能夠放562束核燃料棒，可以供應三個週期的核能發電廠發電，每個週期18個月，大約五年的時間，核三恢復運轉，將為台灣的基載電力提供非常穩固的基礎。

黃國昌強調，核三廠的室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年的時間就可以完工，完工以後就可以將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，而核三廠也能夠接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。因此，「有人稱核三延役最多只能撐4到5年，這是徹底的假訊息、危言聳聽」。

黃國昌呼籲，年輕朋友出門投票，公投只要滿18歲就可以投票，台灣的未來是你們的，823核三延役投同意。

