賴清德時間不多了！黃智賢分析：人民需要有能力、有方向感的領導人

總統賴清德。（資料照）

2025/08/13 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰表示，「人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整」。對此名嘴黃智賢表示，賴清德時間不多，人民需要穩定與安全，人民需要有能力，有方向感的領導人，這是一個很低的要求。

黃智賢在臉書PO文表示，卓榮泰說，必要時內閣會改組，但是，現在情勢已經到，不是賴清德生死關頭，而是台灣內外交困，人人都知道，賴清德圈子小，信任的人極少，他也不是以能力強而出名，過去一年多，是因為立法院的亂象，而掩護遮蓋了賴清德的能力缺乏。

請繼續往下閱讀...

黃智賢指出，賴清德必須誠實面對自己，不是為他自己，更不是為民進黨，民進黨好壞，是民進黨的事，但台灣現在是在他手裡，賴清德要停止偏執，必須放空自己，必須放棄我執，承認自己能力與知識的極限，承認自己識人不明。

黃智賢續指，對，關稅是川普帶來的考驗，但從賴清德到卓榮泰，到鄭麗君，面對挑戰，卻連溝通都失能，這是系統性癱瘓，卓榮泰似乎不知道行政院長該做什麼，經濟部長跟衛福部長根本是災難，生雞蛋沒有，放雞屎有，教育部長，只懂台獨去中意識形態，閣員要大幅換，要快，但閣揆不換，真的不行，不然，人民會繼續受苦。

黃智賢直言，賴清德已經頭麻腳麻，循利寧都快沒用了，很快，台灣可能要政治中風，然後就是政局進加護病房了，但讓人驚恐的是，賴清德並沒有病識感，也失去對社會與民意的感知能力，人民需要穩定與安全，人民需要有能力，有方向感的領導人，這是一個很低的要求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法