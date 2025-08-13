重啟核三公投》反對延後責任的能源政策 吳亞昕：不該把風險留給下一代

「核三重啟公投」發表會反方代表吳亞昕表示，我們沒有資格為了自己這一代的電力需求，就把風險全數留給下一代。（記者田裕華攝）

2025/08/13 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決女學生吳亞昕。反方代表吳亞昕強調，核廢料的處置是一個攸關世代正義的問題，因為核廢料要數千年，甚至數萬年後才會安全，「我們沒有資格為了自己這一代的電力需求，就把風險全數留給下一代。」

「核三重啟公投案」的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲者皆具有投票權。

吳亞昕表示，很多人會說核廢料的問題並非無解，還會附上一些看起來很合理的理由，包括根據台電公司的計畫，他們預計在2028年完成選址程序，但是目前立法院連選址辦法都還沒有制定，國外選址通常也需要耗費10到15年之久。所以有人說，只要政府和台電認真去做，台灣在2055年就會有最終處置場，事情真的這麼簡單？以目前的進度來看，專家認為這種樂觀的說法一定會跳票。

吳亞昕也強調核廢料處置中的道德責任，並舉德國為例。他說，2011年福島核災後，德國政府決定走向非核家園，並成立道德倫理委員會，從道德和倫理的角度為政府提供政策建議。關於核廢料，該委員會指出，要解決核廢料問題，最重要的前提是先停止核電廠，唯有如此，核廢料的總量才有辦法被估算，只有不再增加核廢料，才有辦法真正處理核廢料。

吳亞昕認為，也因此，現在停止核電廠的運作，是台灣要處理核廢料最關鍵的一步，「如果我們還繼續使用核電，繼續製造更多的核廢料，那這個問題就永遠沒有辦法被好好解決。」

吳亞昕說，「我們反對重啟核三，就是這種不斷延後責任的能源政策，我們要的是一個願意誠實面對核廢料，不再繼續製造更多問題的政府。」

吳亞昕表示，8月23日他即將投下人生中的第一票，今天站在這裡，是希望這些關鍵問題能夠被討論清楚，在風險都還沒有被釐清的情況下，核三是否重啟這個問題，不應該被草率的由全國公民投票決定。「所以8月23日請大家要出門投票，投下不同意，讓我們一起為台灣的能源選擇負起責任。」

