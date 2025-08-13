憲法法庭停擺9個月 民團提廢憲訴法修法公投連署進度不佳

人民作主志工團7月31日赴中選會領取電子連署系統認證碼，這是台灣首宗可採電子連署的公投提案。（資料照）

2025/08/13 12:29

〔記者李文馨／台北報導〕立法院去年通過「憲法訴訟法修正案」，制定至少有10人評議的規定，日前二度否決各7名大法官被提名人同意權，使憲法法庭實質癱瘓。人民作主志工團本月初展開訴求廢止「憲法訴訟法」的二階公投連署，領銜人受訪提到，目前連署進度不佳，呼籲民眾花費1至2分鐘的時間，即可線上完成連署（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9001）。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

請繼續往下閱讀...

由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程今年提出的公投主文為，「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

人民作主志工團7月31日赴中選會領取電子連署系統認證碼，這是台灣首宗可採電子連署的公投提案。趙偉程受訪說，雖然法定連署期限是6個月、到明年1月31日，但他們目標在1、2個月內完成29萬2228人連署，不過目前的連署進度「還差十萬八千里」，他盼與不同團體、組織合作宣傳，讓現任大法官聽到公民的心聲。

此外，立法院昨天下午發出黨團協商會議通知單，院長韓國瑜今天下午2時30分將召集朝野黨團，研商「中選會函請本院就趙偉程先生領銜提出之全國性公民投票案提出意見書」相關事宜。

依「公投法」規定，中選會應依該提案性質分別函請相關立法機關及行政機關於收受該函文後45日內提出意見書，內容並應敘明通過或不通過之法律效果；屆期未提出者，視為放棄。意見書以2000字為限，超過字數者，其超過部分，不予公告及刊登公報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法