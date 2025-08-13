為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823後宣布不選黨主席？ 盧秀燕：唯一心思放在災後復建

    對於是否參選國民黨主席？台中市長盧秀燕（中）今早受訪沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面。（記者陳建志攝）

    對於是否參選國民黨主席？台中市長盧秀燕（中）今早受訪沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面。（記者陳建志攝）

    2025/08/13 12:37

    〔記者陳建志／台中報導〕外傳台中市長盧秀燕因擔心市政、黨務難兼顧，823公投、罷免後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時對此表示驚訝，強調過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願，不知為何現在有這樣的傳聞？而對於是否參選黨主席？盧秀燕今天到霧峰勘災面對媒體詢問沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面。

    李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪時重申，盧秀燕是黨內最大公約數，大家都支持她出來為黨國分憂解勞，為2026、2028扛起重責大任，她也表示很強烈意願，因為各縣市有8成5以上的正副議長一致支持她，她有很堅強的民意後盾，應該承擔這個責任。

    對於外傳盧秀燕是擔心黨務、市政難以兼顧，李乾龍強調，國民黨是秘書長制，可找年輕有黨務機驗，又能勤跑地方、有實力的一級主管幫她處理黨務，並可多設幾席副主席，可由直轄市長擔任副主席集體決策、分憂解勞。

    盧秀燕今天上午前往霧峰桐林里暗坑巷關心道路沖毀修復進度時，媒體詢問要不要選黨主席？盧秀燕沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面，其他的問題先不要談。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播