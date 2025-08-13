823後宣布不選黨主席？ 盧秀燕：唯一心思放在災後復建

對於是否參選國民黨主席？台中市長盧秀燕（中）今早受訪沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面。（記者陳建志攝）

2025/08/13 12:37

〔記者陳建志／台中報導〕外傳台中市長盧秀燕因擔心市政、黨務難兼顧，823公投、罷免後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時對此表示驚訝，強調過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願，不知為何現在有這樣的傳聞？而對於是否參選黨主席？盧秀燕今天到霧峰勘災面對媒體詢問沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面。

李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪時重申，盧秀燕是黨內最大公約數，大家都支持她出來為黨國分憂解勞，為2026、2028扛起重責大任，她也表示很強烈意願，因為各縣市有8成5以上的正副議長一致支持她，她有很堅強的民意後盾，應該承擔這個責任。

請繼續往下閱讀...

對於外傳盧秀燕是擔心黨務、市政難以兼顧，李乾龍強調，國民黨是秘書長制，可找年輕有黨務機驗，又能勤跑地方、有實力的一級主管幫她處理黨務，並可多設幾席副主席，可由直轄市長擔任副主席集體決策、分憂解勞。

盧秀燕今天上午前往霧峰桐林里暗坑巷關心道路沖毀修復進度時，媒體詢問要不要選黨主席？盧秀燕沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建，照顧災民上面，其他的問題先不要談。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法