    首頁　>　政治

    獨家》詐領助理費判2年撤回上訴 竹市藍營議員陳治雄將定讞解職

    新竹市藍營議員陳治雄詐領助理費279萬一審判2年，緩刑5年，原上訴高院，但日前悄悄撤回上訴，後續將會判決定讞並解職。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/08/13 12:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間，涉嫌詐取助理費279萬餘元遭新竹地檢署起訴，今年3月20日新竹地院依利用職務機會詐取財物罪，判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年；原本向高院提起上訴的陳治雄，卻悄悄在8月6日撤回上訴，如無意外，將會判決定讞並解除議員職務，但後續議員席次不需補選也不會遞補。陳治雄受訪稱撤回上訴是希望讓事件落幕，他已從中記取教訓，後續會由女兒陳思妤繼續在地方服務選民。

    陳治雄是媒體人出身，也是資深國民黨員，為人海派，從2014年12月25日迄今，擔任新竹市議會第9至11屆議員，卻涉詐領助理費，並以其女友及戚姓友人名義詐領助理費，從2019年8月1日至2022年12月24日、2022年12月25日起，每月薪資4萬元，共詐得216萬724元。案經新竹市調查站移送新竹地方檢署檢察官偵查起訴。陳治雄等4人坦承犯行，新竹地院法官審酌，被告陳治雄犯後主動到案並坦認犯行，且繳交全部犯罪所得，最後判處陳治雄有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。

    陳治雄今年3月底收到判決書後原已由律師向高院提起上訴，但在高院準備開庭前的8月6日悄悄撤回上訴，等同維持新竹地院的判決，後續將會判決定讞，內政部也會依法行文給新竹市議會解除陳治雄的議員職務。由於該選區僅2名議員，不需補選或遞補議員，但國民黨市議會黨團將因此少1席議員，剩12席。

