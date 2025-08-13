憲訴法公投若成案2027才投票 民團盼立院檢討公投法

人民作主志工團今年提出廢止《憲法訴訟法》的公投提案，7月底赴中選會領取電子連署系統認證碼。（記者李文馨攝）

2025/08/13 12:27

〔記者李文馨／台北報導〕人民作主志工團本月初展開憲法訴訟法第二階段電子連署，該案若順利成案，最快舉行公投的日期落在2027年8月28日。領銜人趙偉程表示，目前連署進度未在軌道上，並認為兩年才舉行一次的公投「無法即時反映民意」，盼立法院可以對公投法修法進行討論。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程今年提出的公投主文為，「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

趙偉程接受本報訪問時指出，現行「公民投票法」規定，自2021年起，公投每2年舉行一次，也就是說，若連署達標，該案的公投日期應該落在2027年8月28日。他認為，台灣社會對於創制、複決相關議題的討論都有時效性，而兩年才舉行一次的公投，「無法即時反映民意」。

趙偉程認為，雖然現在討論有點緩不濟急，但公投至少應該要一年舉行一次，這樣的公投才有即時反應人民的聲音，也希望立法院可以對公投法進行討論。他也提到，許多民眾會認為2年後才舉行的公投，現在有什麼好連署的，說不定到時候該問題早就被解決，這也對他們的連署數量都有間接影響。

至於有無意願與其它團體或民進黨團合作宣傳，趙偉程說，他們是一群年紀較長的團體，距離29萬2228人的連署目標「還差十萬八千里」，因此非常需要與各界合作宣傳憲法訴訟法公投，他們也會試著與不同團體接觸，「但若東風若還沒到，我們就自己先努力。」

