    政治

    重啟核三公投》吳亞昕質疑黃國昌 政治立場改變風險就能被接受？

    「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，反核代表吳亞昕會後接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

    「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，反核代表吳亞昕會後接受媒體訪問。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 12:06

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決女學生吳亞昕。反方代表吳亞昕質疑，當黃國昌今天選擇站在重啟核三的那一邊，難道是因為核廢料的風險變小了，還是因為政治立場的改變，風險就能夠被接受了？「我們這一代的人不會遺忘，也無法忽視核廢料對未來的影響。」

    「核三重啟公投案」的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲者皆具有投票權。

    吳亞昕於第二輪發言時表示，這次的公投主文討論是否要重啟核三，但她認為其背後真正要問的問題是，對於台灣而言，什麼樣的能源路徑選擇，才是對自己的未來真正負起責任。40年前，台灣社會選擇了核能，當時人們普遍對核能充滿信心，但福島核災打破了這個神話，「我們親眼見證了核災是如何在自然災害和人為疏失的交錯之下爆發。」

    吳亞昕也說，2024年總統大選時，各黨候選人都提出了自己的能源配比政策，其中三黨提出的再生能源占比都在27%到30%之間。她強調：「如果我們都同意再生能源是台灣未來的方向，就更應該要去面對發展再生能源過程遇到的問題，而不是對它一再的污名化。」

    吳亞昕認為，如果台灣社會對於使用核能還有分歧，就更應該回到科學和理性上去討論，「我們重啟一座建在地震帶上、已經除役的老舊電廠，到底是不是最好的選擇？我們是否有足夠的專業人力和安全措施去應對？台灣是否準備好在發生意外時，要付出的代價？」台灣需要的是一個可行、永續且負責任的方向。

    吳亞昕強調，直到今天核廢料的問題仍舊無解，這不單單是技術問題，也不是政治口號可以解決的，「我們透過什麼樣的程序、如何處理核廢料，以及最終是由誰去承擔核廢料的風險，這些都關乎到社會的公平正義，關乎到我們有沒有真正的在乎、並考慮到台灣的每一個人。」

