爭新北市長？ 蔣萬安喊把李四川「攬牢牢」黃國昌：我也很尊重川伯

2025/08/13 12:06

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前宣布參選新北市長，昨旋即赴北市府拜會台北市長蔣萬安。蔣今受訪時，昨天會議僅討論核三議題，但不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢」，隨後面對鏡頭大唱歌。對此，黃國昌今日受訪時聽聞此事後，隨即露出燦爛笑容並說，大家都稱李四川為川伯，就代表外界對李在公共工程上、擔任副手期間的肯定，而自己作為在政界的晚輩也非常尊重川伯。

黃國昌盛讚，無論是時任高雄市長韓國瑜、蔣萬安能找到川伯擔任副手，都是非常幸福的事，自己當然相信蔣萬安要把川伯「攬牢牢」，有這麼好的副手，是當市長非常大的幸福。

此外，針對國民黨立委洪孟楷喊出透過民調方式來決定、前國民黨秘書長李乾龍批評「不是先喊先贏」等，黃國昌回應，選舉當然是靠實力不是先喊先贏，透過民調來決定也是個不錯的選項，現在最重要的是把工作做好，讓自己成為最好的選項。

黃國昌說，未來無論是國民黨主席朱立倫繼續續任，或是有新的黨魁，民眾黨作為友黨都尊重國民黨的黨內民主程序，等到一起度過823大惡罷、公投後，等國民黨主席確認後，相信雙方都有最大善意，一起尋求合作可能。

