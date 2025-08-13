為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爭新北市長？ 蔣萬安喊把李四川「攬牢牢」黃國昌：我也很尊重川伯

    民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 12:06

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前宣布參選新北市長，昨旋即赴北市府拜會台北市長蔣萬安。蔣今受訪時，昨天會議僅討論核三議題，但不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢」，隨後面對鏡頭大唱歌。對此，黃國昌今日受訪時聽聞此事後，隨即露出燦爛笑容並說，大家都稱李四川為川伯，就代表外界對李在公共工程上、擔任副手期間的肯定，而自己作為在政界的晚輩也非常尊重川伯。

    黃國昌盛讚，無論是時任高雄市長韓國瑜、蔣萬安能找到川伯擔任副手，都是非常幸福的事，自己當然相信蔣萬安要把川伯「攬牢牢」，有這麼好的副手，是當市長非常大的幸福。

    此外，針對國民黨立委洪孟楷喊出透過民調方式來決定、前國民黨秘書長李乾龍批評「不是先喊先贏」等，黃國昌回應，選舉當然是靠實力不是先喊先贏，透過民調來決定也是個不錯的選項，現在最重要的是把工作做好，讓自己成為最好的選項。

    黃國昌說，未來無論是國民黨主席朱立倫繼續續任，或是有新的黨魁，民眾黨作為友黨都尊重國民黨的黨內民主程序，等到一起度過823大惡罷、公投後，等國民黨主席確認後，相信雙方都有最大善意，一起尋求合作可能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播