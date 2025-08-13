國台辦祝賀「中國台北」世運獲1金1銀4銅 立委：故意矮化台灣

台灣女子拔河隊在世運勇奪金牌締造6連霸。（中華奧會提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025年世界運動會在中國四川成都舉行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，截至8月12日，「中國台北」代表團獲得1面金牌、1面銀牌、4面銅牌好成績，我們向「中國台北」代表團表示祝賀。立委批評，沒有體育大國的風範，故意講「中國台北」矮化台灣。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，「中國台北」代表團190人參加本屆世運會，其中120名運動員參加拔河、地拋球、荷球、壘球、輪滑、皮划艇、武術等14個大項的比賽。

朱鳳蓮提及，「中國台北」奧委會、台灣體育總會分別率觀摩團參加開幕式並觀摩部分比賽。多名台胞參與了世運會火炬傳遞、志工宣傳大使和志工服務工作。世運組委會面向台胞售票，為台胞觀賽、為兩岸運動員加油喝采提供便利。

朱鳳蓮說，世運會開賽以來，無論場上或場下，「中國台北」代表團的運動員都受到中國民眾的熱情支持和鼓勵，感受到「家的主場」氛圍。截至8月12日，「中國台北」代表團獲得1面金牌、1面銀牌、4面銅牌的好成績，我們向「中國台北」代表團表示祝賀。

對此，民進黨立委王美惠表示，台灣和中國本來就不是同一個國家，中國故意把「中華台北」講成「中國台北」，這是在矮化台灣，大吃台灣豆腐。

王美惠批評，中國不要矮化台灣，當鄰國派選手去四川比賽，結果被講成「中國台北」，這是非常不友善行徑，根本沒有體育大國的風範。

