    公辦罷免說明會羅明才缺席 罷免領銜人吳柏瑋：不願回應選民質疑令人難過

    公辦罷免說明會羅明才缺席，罷免領銜人吳柏瑋指羅明才不願正視人民的心聲。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/13 12:03

    〔記者翁聿煌／新北報導〕823罷免新北市第11選區國民黨立委羅明才公辦電視罷免說明會13日舉行，羅明才未出席，罷免案領銜人吳柏瑋到場，他指出，羅明才在新店地區擔任32年的立委，面臨罷免案卻不願參加說明會，回應選民對他的質疑，實在令人難過，希望選民把握823的最後機會，出來投下同意罷免票，讓新店的未來會更好。

    吳柏瑋表示，羅明才的父親羅福助2012年潛逃出境，和羅明才的兄弟一起在中國深圳經營企業，公司列名董事還包括羅明才的兒子，一家三代都在中國，羅明才身為台灣的立委，卻不願意要求父親返台面對司法。

    吳柏瑋說，他合理懷疑羅明才在立法院推動「兩岸和平協議」，就是因為父親羅福助在中國手裡，歷史上與中國簽訂和平協議的西藏，中國保證西藏60年不變，但事後卻面臨中國的血腥鎮壓，10萬藏人逃出西藏，希望台灣不要發生同樣的未來。

    吳柏瑋說，羅明才擔任立委，領的薪水是人民的納稅錢，如今有3萬6千多選民連署想要罷免他，羅明才沒有深刻反省，也不願意和民眾溝通，他希望新店、深坑、石碇、坪林與烏來的選民，823一起站出來投同意罷免票，給新店選區一個更好的未來。

