拉脫維亞國會友台小組訪台 林佳龍：盼持續深化雙邊關係

外交部長林佳龍（左）於外交部設宴，歡迎拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（右）率領的國會訪問團一行8人來訪。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/08/13 11:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（12）日中午於外交部設宴，歡迎拉脫維亞國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene）率領的國會訪問團一行8人來訪。林佳龍表示，威權勢力在歐亞大陸展現擴張野心，凸顯歐洲與印太和平安全密不可分；期盼未來雙方能更頻繁互訪交流，持續深化台灣與拉脫維亞的友誼與合作。

林佳龍指出，拉脫維亞與愛沙尼亞、立陶宛同為「波羅的海三國」，冷戰時期曾同樣遭受蘇聯侵略，被囚禁於共產世界的鐵幕之中，歷經多年民主運動的努力，於1990年後相繼恢復獨立，這段從威權走向民主的歷程與台灣經驗相呼應，也讓跨越歐亞大陸兩端的台灣與拉脫維亞，在情感上產生深刻共鳴與連結。

請繼續往下閱讀...

林佳龍提到，齊翠蓮致詞時特別回顧這段歷史，並指出烏俄戰爭的爆發更加凸顯威權勢力擴張的嚴峻威脅，也因此，台拉兩國的合作領域，已從過去的醫療衛生、社會福利，延伸至國家安全與國防產業，並期待雙方在高科技與人工智慧領域持續深化合作。

林佳龍呼應齊翠蓮的看法指出，威權勢力在歐亞大陸展現擴張野心，凸顯歐洲與印太和平安全密不可分，台灣與拉脫維亞同樣面臨鄰國軍事威脅、認知作戰與假訊息攻擊，盼雙方攜手合作，共同強化全社會防衛韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍也感謝拉脫維亞連續3年在世界衛生大會（WHA）為台灣仗義執言，公開支持台灣參與國際組織。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法