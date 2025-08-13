黃國昌轟民進黨拿「核廢料」恐嚇人民 粉專翻出6年前發言打臉

黃國昌過去曾說，沒人希望把核廢料放在自己家裡。（擷取自「打馬悍將粉絲團」）

2025/08/13 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投將於23日投票，中選會今（13日）舉辦第四場電視發表會，爭議的是，正方代表民眾黨主席黃國昌，正是2018年「以核養綠」公投案的反方代表。黃國昌過去曾說，沒人希望把核廢料放在自家或左鄰右舍，不過今天他痛批民進黨以此議題恐嚇人民。針對自己立場轉變，黃國昌則稱，他花了大量時間研究相關議題，「大家放心，用過的核燃料棒絕對不會放在你家」。

黃國昌今日在發表會中表示，民進黨政府最惡劣的是，拿用過的核燃料棒放誰家來恐嚇人民，他也提到，台灣能源目前不具韌性，因此需要核能發電廠。

不過，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」，就翻出黃國昌2018年擔任「以核養綠」公投發表會反方代表時的發言，當時黃國昌表示，沒有人希望把核廢料放自己家裡，或放在左右鄰舍；他還說，看到福島核災，能夠不認真負責的去想，台電目前有這個能力把這麼高風險的核能電廠管理好、維護好、運營好嗎？黃國昌當時更說：「從我當學者到我進入立法院，我對於非核家園的理念，從來沒有改變過。」

影片一出引發熱議，網友紛紛表示：「六年前的國昌老師，到底去哪了」、「黃國昌現在講話，離不開民進黨政府」、「居然正反方是同一人」、「不會包牌可是不能加入民眾黨的呢」、「自己打自己，理念從未改變」。

針對外界質疑他立場大轉彎，黃國昌今日也提到，過去自己立場是反對核電，非常了解大家對核電的疑慮，所以之後花了大量時間，去閱讀國際社會多數國家重新擁抱核能的文獻資料，「大家放心，用過的核燃料棒絕對不會放在你家」。

