為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌轟民進黨拿「核廢料」恐嚇人民 粉專翻出6年前發言打臉

    黃國昌過去曾說，沒人希望把核廢料放在自己家裡。（擷取自「打馬悍將粉絲團」）

    黃國昌過去曾說，沒人希望把核廢料放在自己家裡。（擷取自「打馬悍將粉絲團」）

    2025/08/13 14:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投將於23日投票，中選會今（13日）舉辦第四場電視發表會，爭議的是，正方代表民眾黨主席黃國昌，正是2018年「以核養綠」公投案的反方代表。黃國昌過去曾說，沒人希望把核廢料放在自家或左鄰右舍，不過今天他痛批民進黨以此議題恐嚇人民。針對自己立場轉變，黃國昌則稱，他花了大量時間研究相關議題，「大家放心，用過的核燃料棒絕對不會放在你家」。

    黃國昌今日在發表會中表示，民進黨政府最惡劣的是，拿用過的核燃料棒放誰家來恐嚇人民，他也提到，台灣能源目前不具韌性，因此需要核能發電廠。

    不過，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」，就翻出黃國昌2018年擔任「以核養綠」公投發表會反方代表時的發言，當時黃國昌表示，沒有人希望把核廢料放自己家裡，或放在左右鄰舍；他還說，看到福島核災，能夠不認真負責的去想，台電目前有這個能力把這麼高風險的核能電廠管理好、維護好、運營好嗎？黃國昌當時更說：「從我當學者到我進入立法院，我對於非核家園的理念，從來沒有改變過。」

    影片一出引發熱議，網友紛紛表示：「六年前的國昌老師，到底去哪了」、「黃國昌現在講話，離不開民進黨政府」、「居然正反方是同一人」、「不會包牌可是不能加入民眾黨的呢」、「自己打自己，理念從未改變」。

    針對外界質疑他立場大轉彎，黃國昌今日也提到，過去自己立場是反對核電，非常了解大家對核電的疑慮，所以之後花了大量時間，去閱讀國際社會多數國家重新擁抱核能的文獻資料，「大家放心，用過的核燃料棒絕對不會放在你家」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播