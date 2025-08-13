國台辦聲援遭解職村長嗆「綠色恐怖」 立委：不能有雙重國籍

花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因沒有放棄中華人民共和國國籍，8月1日被內政部依法解除職務。（圖截取自網路）

2025/08/13 11:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因沒有放棄中華人民共和國國籍，8月1日被內政部依法解除職務。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天嗆聲，民進黨當局一再歧視欺凌中國配偶群體，目的就是製造「綠色恐怖」，阻撓限制兩岸交流。立委批評，要擔任民選公職人員，本來就不能效忠兩個國家，不能有雙重國籍，國台辦不要整天在那亂講。

朱鳳蓮在國台辦記者會表示，這是「民進黨當局」藉所謂「國籍」問題打壓中配的又一惡行。民進黨當局一再歧視欺凌中國配偶群體，種種罪行，不一而足，其目的就是製造「綠色恐怖」，阻撓限制兩岸交流，打擊支持兩岸關係發展的力量。

朱鳳蓮說，廣大在台定居落戶的中配群體是台灣社會的重要成員，是台灣同胞的家人和親人，在不同崗位上為台灣經濟社會發展做出貢獻。「民進黨當局」區分對待、蓄意打壓，充分揭露其「台獨」本性，顯示其宣揚的「民主」、「人權」都是騙人鬼話。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，台灣的民主自由不容否認，要擔任中華民國的民選公職人員，本來就不能效忠兩個國家，不能有雙重國籍，這是法律明文規定的，如果不服處分就去提行政訴訟。

王美惠批評，國台辦整天都在亂講，聲援理由毫無道理，你要來我國擔任公職，就必須按照台灣的法律規定。台灣是民主法治國家，能夠選總統、縣市長、立委，哪裡不民主，反觀中國才沒有民主。

