重啟核三公投》黃國昌：不用核電廠才是台灣最大國安破口

民眾黨立委黃國昌。（記者田裕華攝）

2025/08/13 11:53

〔記者林哲遠／台北報導〕核三重啟公投第4場意見發表會今登場，正、反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與20歲女學生吳亞昕。針對中國軍事威脅下，核電廠是否會成為戰爭爆發的國安破口，黃國昌表示，美國智庫報告指我國目前能源不具韌性，台灣需要核能發電廠，不用核電廠才是台灣最大的國安破口。

黃國昌指出，他知道有一些朋友會擔心，在當前台灣與中國關係緊張的情況下，核電廠會不會成為戰爭爆發的國安破口。不過，從美國智庫CSIS最新的兵推報告指出，如果中共對台實施海上封鎖，台灣的天然氣會在10天內耗盡，CSIS也非常懇切的勸告台灣，我國目前能源不具韌性，台灣需要核能發電廠。

黃續指，總統賴清德在2024總統大選競選的期間，當著學生的面說「目前相關單位也規劃讓，已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的狀態，以備不時之需。」他要問民進黨政府你們的準備在哪裡？

「由此可知，即使從民進黨的觀點來看，他們也沒有辦法放棄使用核能發電！」黃國昌強調，不用核電廠才是台灣最大的國安破口，這段時間以來，民進黨高聲批評，公投只辦在核三研議，不辦核一、核二，想要藉由這種廉價的政治操作製造仇恨，讓人民相互對立，他要正告民進黨，答案就在官方檔案當中。

黃國昌說，台電已經清楚地表示，核一已經拆除了關鍵設備，核二也因為燃料池早就滿、用過的核燃料棒甚至無法從反應爐爐心取出，沒有辦法更換，所以目前在技術上，核一、核二沒有延役的可能，非常的困難，技術上法規上、程序上都有面臨重大的挑戰。

