    首頁　>　政治

    重啟核三公投》拒將苦難遺留未來世代 吳亞昕：福島核災影響仍持續

    「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，反方代表吳亞昕會後接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，反方代表吳亞昕會後接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 11:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決女學生吳亞昕。反方代表吳亞昕提及，2011年日本福島核災後，至今已過了14年了，仍有2.4萬居民無法回到家鄉，甚至有許多青年得到甲狀腺癌。他也在現場唸出歷經福島核災21歲青年的信，拒絕將同樣的苦難遺留給未來世代。

    「核三重啟公投」案的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲者皆具有投票權。

    吳亞昕表示，2011年的福島核災，對全球而言都是一個警鐘，它證明了核電廠並非無安全疑慮，14年過去了，至今仍有2.4萬居民無法回到家鄉，甚至有許多青年得到甲狀腺癌，需持續接受檢查，這就是核災的代價。

    吳亞昕說，近日他收到一封福島青年曾根俊太郎的信，信裡是想要對台灣年輕人說的話。俊太郎於6歲就讀幼兒園大班時歷經福島核災，雖然已過了14年，但事故至今還沒結束，到目前為止，已有300位以上孩童得到甲狀腺癌，很多人到現在仍無法回到故鄉，「一場核電事故便足以改變所有人的人生，而這影響會持續數十年，甚至可能超過百年。」

    吳亞昕指出，俊太郎於信中提及，很多人都說核電乾淨且便宜，但從福島的經驗來看，這完全不是事實，事故的影響範圍極大，而要回到往日生活，也需要大量的時間和金錢，「我們的責任是選擇安全的能源，並拒絕將同樣的苦難遺留給未來世代。對於台灣有核電廠重啟的議論，請務必三思，願各位的選擇，能帶來安全且永續的社會，在福島為各位祈福。」

    吳亞昕說，真的很希望大家可以更加謹慎思考，讓台灣的新世代不需要再經歷相同的苦難。一旦核三重啟，生活在這片土地上的家庭，將會因為這場公投，必須要在未來數年間承擔本來不需要再承擔的風險。核能的使用，其實和社會正義有很大的關聯，「而我們都不想要成為只顧自己、不顧別人的人。」

