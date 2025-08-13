揭3年來國民黨羞辱霸凌手法 黃瓊慧：非常痛苦

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

2025/08/13 12:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村被指11日連續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷，還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱，引發外界撻伐。國民黨12日在臉書粉專反轟，綠營試圖透過抹黑來轉移內部矛盾，大批網友看不下灌爆！對此黃瓊慧表示，3年前參選議員的時候，也曾被國民黨人用一樣的方式攻擊，但有許多人打氣，讓她知道不是孤單一個人。

黃瓊慧在臉書PO文表示，支持者的留言可以看出一個政黨的素質，千萬不要變成自己所痛恨的那種人，看到國民黨中央要求她為自己被偷拍而道歉，鼓動他們的側翼和支持者，繼續用容貌羞辱的方式壓制她，意圖讓她不敢再說話，真的覺得非常痛苦，因為這樣的狀態維持了好多年，難道因為她曾為網紅，所以就必須承擔這一切的惡意？

黃瓊慧指出，3年前參選議員的時候，國民黨人就就用同樣的方式，對她進行各種容貌羞辱、霸凌，而這些行為至今都沒有改變，還利用側翼粉專發表各種厭女言論來強壓，對她造成很大的陰影，真的覺得很痛苦，當時為她打氣的是燦哥、是運鵬、是品妤，而今她知道不是孤單一個人。

黃瓊慧直言，就算被欺負得千瘡百孔，她依舊會在這裡、繼續站得直挺挺，持續為了各位堅守的價值奮鬥。

