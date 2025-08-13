為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    揭3年來國民黨羞辱霸凌手法 黃瓊慧：非常痛苦

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    2025/08/13 12:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村被指11日連續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷，還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱，引發外界撻伐。國民黨12日在臉書粉專反轟，綠營試圖透過抹黑來轉移內部矛盾，大批網友看不下灌爆！對此黃瓊慧表示，3年前參選議員的時候，也曾被國民黨人用一樣的方式攻擊，但有許多人打氣，讓她知道不是孤單一個人。

    黃瓊慧在臉書PO文表示，支持者的留言可以看出一個政黨的素質，千萬不要變成自己所痛恨的那種人，看到國民黨中央要求她為自己被偷拍而道歉，鼓動他們的側翼和支持者，繼續用容貌羞辱的方式壓制她，意圖讓她不敢再說話，真的覺得非常痛苦，因為這樣的狀態維持了好多年，難道因為她曾為網紅，所以就必須承擔這一切的惡意？

    黃瓊慧指出，3年前參選議員的時候，國民黨人就就用同樣的方式，對她進行各種容貌羞辱、霸凌，而這些行為至今都沒有改變，還利用側翼粉專發表各種厭女言論來強壓，對她造成很大的陰影，真的覺得很痛苦，當時為她打氣的是燦哥、是運鵬、是品妤，而今她知道不是孤單一個人。

    黃瓊慧直言，就算被欺負得千瘡百孔，她依舊會在這裡、繼續站得直挺挺，持續為了各位堅守的價值奮鬥。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播