    首頁　>　政治

    重啟核三公投》核廢處理無解、活動斷層風險 吳亞昕籲823投下不同意

    「核三重啟公投」電視發表會反方代表吳亞昕。（記者謝君臨翻攝）

    「核三重啟公投」電視發表會反方代表吳亞昕。（記者謝君臨翻攝）

    2025/08/13 11:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨力推的「核三重啟公投」第4場發表會於今日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決女學生吳亞昕。反方代表吳亞昕表示，2018年黃國昌也曾受公民團體邀請擔任反核代表，並宣稱追求非核家園是其不變的價值。吳不能理解的是，核廢料至今沒有找到最終處置場，且核三廠下方是活動斷層，該怎麼面對核災風險？吳也呼籲，8月23日請大家出門投票，投下不同意。

    「核三重啟公投」案的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲者皆具有投票權。

    吳亞昕表示，做為一位20歲的青年，他和許多同齡人一樣，都希望台灣的未來可以持續邁向環境永續和公平正義，因此「我們反對核三廠及所有能源設施的選址不當。」他說，核三興建於1980年代，當時地質學的知識與現在有很大的落差。而在2011年福島核災後，全球開始意識到核電安全的重要性，台電也對核三重新進行地質調查。

    吳亞昕指出，台電最新的報告指出，被歸類為活動斷層的恆春斷層，直接穿越了核三廠的場址，並且距離反應爐不到900公尺。由此可見，地質科學是一直不斷的在進步當中的。蓋在斷層帶上的核三廠所面臨的風險是，即使建築物再能抵抗搖晃都沒有用，這時即使耐震係數再高，也都無濟於事。

    吳亞昕也提及，國際上有2個案例，當他們發現核電廠底下有活動斷層時，美國選擇了直接將核電廠除役，並遷走核廢料；而日本則是明文規定，不允許重啟運轉。台大地質科學系教授陳文山也曾說過，廠區底下有活動斷層，是非常危險的事情，這不是人為力量就可以改變的。

    第一輪發言最後，吳亞昕詢問黃國昌兩個問題，首先，民眾黨在去年總統選舉時提出的能源配比中，規劃了2030年核能要占10%，就算核三重啟，至多也只能供應3%～5%的電力，剩餘的電要從哪裡來？其次，核廢料可能會陪伴著我們，比大多數人的生命都還要久，請問負責任的核廢料最終處置場應該要放在哪裡？

