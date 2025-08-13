為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中選會：公投無民調禁制規範 但投票當天不得藉公投民調挾罷免宣傳

    第二波國民黨立委罷免案將在8月23日投票，同日也將舉行核三延役公投。（記者李文馨攝）

    第二波國民黨立委罷免案將在8月23日投票，同日也將舉行核三延役公投。（記者李文馨攝）

    2025/08/13 11:13

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案將在8月23日投票，同日也將舉行核三延役公投。對於民調禁制規範，中選會表示，「公投法」與「公職選罷法」規定略有不同，今天起到投票當天，依法仍可宣傳公投或提出公投民調，但罷免投票日當天不能有罷免宣傳活動，或是藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動。

    國民黨新北市立委羅明才、台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣立委林思銘、南投縣立委馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票。同日舉行的核三延役公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

    針對民調規範，中選會說明，「公職選罷免法」與「公投法」的規定略有不同。「公職選罷法」第53條規定，民調禁制期間內，政黨及任何人依法均不能有發布、轉載或評論民調等行為；罷免投票日當天，也不能有罷免宣傳活動，或是藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動。也就是說，罷免投票日當天，依法仍禁止各式競助選活動。

    在公投法部分，中選會指出，對於公投民調雖予以寬解，並無類如「公職選罷法」的明確規制與限制，但如前所述，公投與罷免併同辦理時，投票日當天仍不得藉由公投民調挾帶罷免宣傳活動，則屬公職選罷法與公投法競合適用之必然。換言之，今天起到投票當天，依法仍可宣傳公投或提出公投民調，但是投票當日不能藉此民調宣傳罷免活動。

    中選會強調，8月23日公投日仍有部分選區同時辦理區域立委罷免投票，公投法規定雖有相關寬解，但投票日當天不若挾帶罷免宣傳活動或有其他競助選行為，則仍受公職選罷法規制；屆時倘有檢舉案件時，則具體個案是否該當於公職選罷法規定之違反，涉及個案審認部分，選務機關仍會依法定程序進行調查及處理。

    中選會近日也發文提醒，公投投票日當天仍有若干限制，當天禁止穿戴或攜帶任何與公投有關的文字、符號、圖像，像是貼紙、服飾、配件等；禁止喧嚷、干擾他人投票；禁止勸誘他人投票或不投票，違規不只會被請出投票所，最重可處 2年以下有期徒刑、拘役，或科20萬元以下罰金。

    為了保障每一票的公正與效力，中選會也說，禁止將公投票以外的物品投入票匭，或故意撕毀公投票。違者可處5千元以上、5萬元以下罰鍰；禁止在圈定後將內容出示給他人。違者可處2年以下有期徒刑、拘役，或20萬元以下罰金；禁止將公投票攜出投票所。違者處1年以下有期徒刑、拘役，或1萬5千元以下罰金。

