申請在台定居須剪繳中國護照 國台辦威脅損毀護照將依法究責

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/08/13 11:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，未來中國人要申請定居，除繳交除籍證明外，也須繳交中國護照放棄證明或剪繳護照。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天威脅說，對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究法律責任。

「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

關於中國政府是否會出具護照放棄證明？朱鳳蓮回應，近來「民進黨當局」為了謀獨挑釁，炮製17項因應策略，不斷升高兩岸對立對抗，阻擾限制兩岸交流往來。

朱鳳蓮聲稱，「民進黨當局」有關部門配合推動各種修法，對台灣同胞來往中國極盡阻擾，對中國人民往來台灣極盡限制，嚴重損壞兩岸同胞的利益福祉，嚴重破壞台灣同胞的正常生活。

朱鳳蓮指出，有關限制中國大陸居民赴台的修正工作，是「民進黨當局」打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，「我們對此強烈譴責、堅決反對」。

她更說，中華人民共和國護照受到法律的嚴格保護，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓或故意損毀、非法扣押護照。「對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究其法律責任」。

對於中配申請入籍須「剪繳」中國護照一事，陸委會此前說明，兩岸人民關係條例原本就要求中國人士若申請在台定居，必須提出喪失原籍證明，且不得領用中國護照。過去針對持有護照一事難以查核，僅12%中國人持有護照，無法確定申請人是否有中國護照，因此才修法要求提出證明或以「具結」方式處理。

陸委會強調，若申請在台定居的中國人士，其護照有帶在身上，可以直接現場「剪繳」，但若隱瞞則有相應法律責任。「具結」必須基於誠實，未來發現以中國護照往來其他國家或回到中國，定居資格恐有問題。

