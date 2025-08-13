江啟臣缺席公辦電視發表會 罷團領銜人批：和朱立倫、傅崐萁同流合污

中八罷團領銜人廖芝晏批評江啟臣為爭取大位，選擇和江以前最討厭的朱立倫、傅崐萁等牛鬼蛇神同流合污。（記者歐素美攝）

2025/08/13 11:05

〔記者歐素美／台中報導〕第11屆立委台中市第8選區江啟臣免案，今天在群健有線電視公司舉行公辦電視罷免說明會，立法院副院長江啟臣缺席，罷團領銜人廖芝晏表示可惜，並從地方重大建設到國會亂象等，批評江啟臣掛在嘴上的政績都是一拖再拖的建設，為爭取大位，選擇和江以前最討厭的朱立倫、傅崐萁等同流合污，致中八選區人口外流老化、青年無法安居樂業，辜負鄉親的期待。

廖芝晏強調，這次罷免不是藍綠惡鬥，而是因江不再堅持台灣的主體，期待國會能夠正常，大家才站出來罷免。

廖芝晏說，罷免不是個人恩怨或鬥爭，只是想讓家鄉愈來愈好，批評江啟臣掛在口中的政績，包括豐原國民運動中心、國道4號豐原潭子段，都在其擔任立委之前就規劃，江卻說是自己獨自爭取，將別人的努力當成自己的政績。

廖芝晏指出，中八選區是台中市唯一人口減少的區域，商店一直關，青年缺少工作機會而離鄉，對比高雄鳳山也是原縣治區，10年來人口成長，捷運也通車10幾年，豐原則到今年才匆促進行捷運可行性評估，批評江忙著做黨主席及爭市長，罷免活動從提議到連署，都是帶著對家鄉的盼望，不想家鄉一點一點凋零才站出來，這就是豐原鄉親最真實的感受。

廖芝晏批評江啟臣在權力面前背棄鄉民，江啟臣曾主張國民黨本土化、拒絕一國兩制，擔任黨主席時甚至阻擋傅崐萁回國民黨。但失去主席職位、成為立法院副院長後，卻選擇與朱立倫、傅崐萁同台，對傾中路線保持沉默。更令人失望的是，他為了黨意配合荒謬修法，導致憲法訴訟案長期卡關；在預算審查中，國民黨亂刪亂凍，甚至刪到負數，事後才解凍。這種做法，不是監督，而是擾亂國會。

廖芝晏說，江啟臣不再是當初承諾「政治是為了理想」的人，而是為了爭取市長提名，選擇犧牲理念、放棄堅持。因此，這場罷免不是藍綠對決，而是選區居民對一位失職立委的集體不信任。許多曾支持過他的人，也選擇站出來，因為他已經不是我們當初認識的那個江啟臣，呼籲鄉親823投下同意罷免票，讓不斷後退的家鄉有重新啟動的機會。

