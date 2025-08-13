為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    劉世芳「新兩國論」藍營跳腳 謝志偉：承認的本身就是主體展現

    即將出任駐歐盟代表的謝志偉。（取自謝志偉粉絲頁）

    2025/08/13 13:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對於內政部長劉世芳指政府承認中華人民共和國，引發藍營人士批評其所言違憲、要求下台一事。對此即將出任駐歐盟代表的謝志偉發文怒轟，我們這邊承認中華人民共和國存在，是要根絕他們對於台灣的領土聲索，「承認」的本身就是「主體」的展現，作不到「漢賊不兩立」，那至少也要作到「不和賊兩立」啊！更別說是「認賊作父」去了！

    謝志偉在臉書PO文表示，台灣那些左一聲大陸地區，右一聲台灣地區的人，反對承認中華人民共和國，目的是想把台灣和大陸拉回「內戰」時期。請問，是哪一國的內戰？既然「中華人民共和國」不存在，那好歹至少是「中華民國」的內戰啊！

    謝志偉指出，如果國民黨認為中華民國還處於內戰，那請問被中國共產黨趕到台灣的國民黨，上上下下去大陸時，為什麼不是帶刀帶槍，而是帶著一臉謟媚的笑容？嘴巴說不承認中華人民共和國，行動上完全否認中華民國的存在！

    謝志偉續指，這是什麼心理狀態？答案就在這裏，國民黨上下去大陸的所有乖順表現，不但是默認中華人民共和國的存在，更是等於承認他們取代了中華民國，而目的是要合理化他們侵台的野心，台灣在國共的眼中永遠只是個客體。我們這邊承認中華人民共和國存在，是要根絕他們對於台灣的領土聲索，「承認」的本身就是「主體」的展現。

    謝志偉直言，如廣東就不會承認中華人民共和國，我們目的是在破除他們侵台的藉口，同時也就確保了在台灣的中華民國！作不到「漢賊不兩立」，那至少也要作到「不和賊兩立」啊！更別說是「認賊作父」去了！自己認賊作父去也就算了，還好意思駡我們是「不孝子」！

