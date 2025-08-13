為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    桃園航空城拆遷戶貸款卡關 張善政嗆「賴政府民調這麼低不是沒道理」

    桃園航空城拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政13日再撂重話，批「賴政府民調這麼低不是沒道理」。（記者鄭淑婷攝）

    

    2025/08/13 10:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣史上最大土地開發案桃園航空城計畫動工中，許多選擇搬遷到安置住宅或安置街廓的拆遷戶，面臨貸款卡關問題，12日桃市府到大園舉辦里長基層座談，多位里長反映「中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款也說沒額度」，市長張善政批央行不食人間煙火，今（13）日受訪時再撂重話，更批「賴政府的民調這麼低，不是沒有道理」。

    張善政表示，12日在大園區召開里長基層座談，好幾位里長都反映航空城拆遷戶面臨的問題及困難，這些困難其實都跟中央的政策有關係，「我要特別不客氣的講，賴政府的民調這麼低，不是沒有道理」，看到下面的部會，不管是政務委員在協調航空城的事情，或者是央行在協調貸款，完全沒有體會到民間的需求，市府已經反映過了，中央卻無動於衷。

    張善政表示，他要特別再呼籲1次，「如果這些部會還不知道動起來，體恤民間的需求，賴政府的民調還會繼續往下掉」，也要呼籲所有行政院的部會，能體恤航空城這個國家重大建設的民眾需求，好好配合居民的需求，讓這個國家有史以來最大的土地開發案，能夠順利走完最後一哩路。

