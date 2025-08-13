為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美年度人權報告示警：中國以商業施壓 侵蝕台媒言論自由

    美國國務院年度人權報告指出，台灣狀況穩定 但憂心中國黑手伸入媒體；示意圖。 （路透檔案照）

    美國國務院年度人權報告指出，台灣狀況穩定 但憂心中國黑手伸入媒體；示意圖。 （路透檔案照）

    2025/08/13 10:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院12日最新發布的2024年度人權報告，在肯定台灣整體人權狀況未出現重大變化的同時，也罕見地引述台灣非政府組織 （NGO） 的示警，指控北京正透過商業利益向台媒施加壓力，已對台灣的言論自由構成間接威脅。

    報告指出，台灣的民主制度與法治運作良好，但數項內部人權議題仍需關注。其中，報告特別點出中國的「長臂干預」，指北京會施壓在中國有業務的台灣企業，要求他們不得在刊登批評中國內容的台媒上投放廣告。這已非國務院首次提及此類滲透手法。

    在勞工權利方面，報告直指台灣的罷工權受到嚴格限制，教師與公務員被法律禁止罷工。勞工組織也認為，政府在勞資爭議中過度的調解要求，實質上限制了罷工權的行使。此外，大型企業，特別是科技業，仍存在打壓工會籌組的行為。

    針對全台近80萬名外籍移工的處境，報告雖肯定政府設有多語言申訴管道，但也引述移工協會的觀點，指出多數移工因擔心遭報復解僱而不敢申訴，尤其是遠洋漁船上的移工，求助無門的情況更為嚴重。

    報告最後提及，由於台灣特殊的政治地位，使其無法與聯合國等國際人權機制接軌，導致對難民與尋求庇護者的援助能力受限。

    
    
