李乾龍籲盧秀燕多設副手拚國民黨主席 侯友宜：大家要團結

國民黨前秘書長李乾龍力拱台中市長盧秀燕參選黨主席，建議邀請藍營縣市首長擔任副主席。新北市長侯友宜表示，尊重每個人的想法和意見，大家要團結面對人民需要。（記者賴筱桐攝）

2025/08/13 10:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席將改選，前國民黨秘書長李乾龍認為，台中市長盧秀燕是黨內「最大公約數」，建議邀請幾位藍營縣市首長擔任副主席，減輕黨主席的黨務負擔。對此，新北市長侯友宜表示，尊重每個人的意見和想法，大家要團結面對人民需要。

外傳多位國民黨大老、縣市正副議長支持盧秀燕角逐國民黨主席，李乾龍也曾公開表態力挺，但近日卻傳出盧秀燕可能棄選；李乾龍今天接受廣播專訪時仍認為盧秀燕是最佳人選，他表示，盧秀燕的名望、支持度得到大家肯定，是國民黨黨魁的唯一人選，他勸盧不必有「腳踏兩條船」的顧慮，因為國民黨是秘書長制，還有副主席、各單位主管可以分憂解勞，建議多設置幾位副主席，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、侯友宜及嘉義市長黃敏惠等人加入，減輕黨主席的黨務負擔，絕對不會耽誤台中市政。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，每個人有每個人的意見和想法，都給予尊重，「我們要團結面對人民需要，人民需要我們改變，讓台灣能夠更安定、繁榮、進步，這才是我們所求的」，希望大家一起努力、加油。

