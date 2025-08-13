郭智輝「核三睦鄰費」發言 許宇甄批民進黨政府雙標、輕蔑居民

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕核三重啟公投將於23日投票，國民黨立委蘇清泉昨質詢提到，民調顯示「恆春居民有七成五支持核三延役」；經濟部長郭智輝答詢時表示，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持」；對此，國民黨立委許宇甄痛批，這不僅是對屏東恆春居民判斷能力的輕蔑，更赤裸揭露民進黨政府在能源政策上的雙重標準與居高臨下的心態。國民黨立委洪孟楷也說，敦親睦鄰有法源及作業要點，不是經濟部員外撒幣想發就發、想收就收！無能官員才應該被全民罷免。

許宇甄直言，若照郭智輝的「神邏輯」，凡涉及經濟誘因的支持都不算數，那政府是不是也該立刻取消太陽能與離岸風電的躉購費率？綠能業者投入光電與風場，不也是衝著高價收購而來？台電因這項政策一年多支出上千億元，沒有高額躉購保障，還有多少人願意在海上架風機、在農地與魚塭鋪滿光電板？甚至開88槍搶開發？

許宇甄進一步指出，同理，政府長年給予科技產業租稅優惠、土地減免與補貼，目的就是吸引投資、創造就業。若依郭智輝邏輯，這些政策都是「不純粹的經濟考量」，那就乾脆全部取消，看看少了租稅減免後，崇越集團還願意在台灣加碼投資？

許宇甄認為，「敦親睦鄰經費」是對風險的補償與對社區的回饋，並不會剝奪居民對能源政策的獨立判斷能力。恆春居民支持核三延役，不僅因經濟回饋，更是基於對能源安全、穩定供電與地方發展的長期認知。把居民的支持簡化為「金錢收買」，等同抹殺他們的理性與尊嚴。

許宇甄直言，真正該檢討的，是民進黨政府在綠能與特定產業的補貼政策，郭智輝不知自我檢討，反而用嘲諷言詞去質疑地方民意。民進黨和郭智輝這種雙標行徑，不僅凸顯能源政策的偏頗，更重創政府的公信力。

許宇甄強調，能源政策攸關國家安全與經濟命脈，應以科學數據、完整配套與民意溝通為基礎，而不是靠嘲諷與雙重標準來掩飾能源政策的缺陷。請郭智輝為自己白目言論向屏東人道歉、立即下台。

洪孟楷也說，敦親睦鄰費，實際使用用途也有規範，包括學生的獎助學金、急難救助、低收入戶補貼等。就請教民進黨官員上述哪一個用途可以說停就停？還是郭部長想停哪一個項目，大方講出來，讓社會公評。

洪孟楷表示，無能的官員配上搞鬥爭的執政黨，就是台灣現在的悲哀。一直在發動惡意罷免，說白了，無能的官員才是現在全民最想罷免的對象，該下台就請趕快下台。

