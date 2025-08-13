為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    江啟臣不出席電視罷免說明會 周軒：在閃昨天罷團做的那支影片？

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    2025/08/13 11:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市第二、三、八選區將於8月23日舉行罷免投票，台中市選委會今天舉行公辦電視罷免說明會，立法院副院長江啟臣原訂今天上午10點出席在群健有線電視公司舉行的電視說明會，但因要代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的學者專家等，突決定不出席政見發表會。對此政治工作者周軒表示，立法院副院長如果沒空接待外賓，可以問問立法院長韓國瑜啊？江啟臣是不是在閃昨天罷團做的那支影片啊？

    江啟臣表示，他一早將代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長及幹部，以及美國國會助理訪問團，並在臉書附上罷免答辯書，強調罷免是公民權利，但絕不能是選輸翻桌操作政治的工具，可以有藍綠，但不能沒是非。

    台中市第八選區罷團「一罷擊臣」團隊今天公布一支長度20秒的短影片，影片中透過繁華與冷清街景對比、近10年人口數據變化圖、捷運規劃停留在紙上的事實等，凸顯台中第八選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）過去10年人口不斷流失，成為全市唯一人口倒退的區域，並呼籲鄉親於8月23日勇敢站出來，同意罷免國民黨立法院副院長江啟臣，讓山城重新啟程，對此，江啟臣團隊則不回應。

    周軒在臉書PO文表示，立法院副院長如果沒空接待外賓，可以問問立法院長韓國瑜啊？

    他一定很樂意的吧！江啟臣是不是在閃昨天罷團做的那支影片啊？

