前藍委喊話勿陷「批評症候群」 許毓仁：關稅談判「團結才有籌碼」

前國民黨不分區立委許毓仁今天上午發文，以「面對現實、團結應對」為題，強調與美國關稅談判不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗，呼籲「團結才有籌碼」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅7日起實施，在野黨質疑政府未先告知關稅疊加，甚至怒轟黑箱。中經院院長連賢明日前發文指出「對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外」，並稱是川普故意把貿易談判變得很難透明化。國民黨前立委許毓仁今上午也以「面對現實、團結應對」為題發文，強調這場關稅談判，不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗，呼籲「團結才有籌碼」。

針對美國關稅，許毓仁今日上午在臉書發文提出5點，其中前4點與連賢明於10日提出的4點分析類似，一樣依序列出「對等關稅原則都是疊加」、「不管藍營或綠營執政，負責談判的專業人員幾乎是同一批」、「川普總統刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。傳統的貿易談判往往以『年』為單位，川普的『對等關稅』是以『天』計算」、「對等關稅對台灣傳產影響最大」。並加上小標強調「對等關稅的現實」、「不要陷入『批評症候群』」、「透明化的限制與川普談判風格」、「衝擊與抉擇」。

除此之外，許毓仁也另外加上第5點，強調「團結才有籌碼」，並指，「國際規則並非量身打造給台灣，談判必須在現實與利益間取捨」、「政治對立與意識形態爭論，無助於提升談判籌碼」、「在國際談判桌上，台灣必須呈現一個團結、一致、務實的國家形象，才能讓對方相信我們有能力兌現承諾，也才有機會爭取更好的條件」。

作家顏擇雅也轉貼許毓仁的發文，對於作家汪浩表示，許毓仁的發文與連賢明的內容雷同，顏擇雅也表示「大意是有不少重疊，但文句不是copy & paste（複製、貼上）。尤其許毓仁主題『團結才有籌碼』，明顯是向藍營呼籲，這層意思是連院長那篇讀不出來的」。顏擇雅也強調「我分享是因為台灣社會如今撕裂嚴重，這樣向自己陣營呼籲與另一陣營團結的文章是稀罕的」。

