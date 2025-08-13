黃國昌想選新北市長 李乾龍：侯友宜棒子要交「對的人」手上

前國民黨秘書長李乾龍今日接受廣播節目專訪。（截圖自網路）

2025/08/13 09:32

〔記者施曉光／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，並向國民黨喊話共推新北市長候選人，曾經擔任國民黨新北市黨部主委的前國民黨秘書長李乾龍今日接受廣播節目專訪時指出，這是新北市長侯友宜要面對的嚴肅問題，並強調國民黨在新北市執政21年，「侯友宜這個棒子要交到對的人的手上」，同時他也表態，強調台北市副市長李四川才是最適合的新北市長人選。

李乾龍還說，國民黨自己要有信心，相信如果比民調，李四川能贏黃國昌。

李乾龍表示，藍白兩黨應該透過民調機制決定共推人選，侯友宜已經說過，願意到新北市服務的人都歡迎，但選舉是靠民意，國民黨可以推出一人與黃國昌比民調，或兩黨人選同時一輪比民調，如果黃國昌真的贏了，當然就接受民意，「願賭服輸」，他並提醒藍、白兩黨一定要記取2024大選的教訓。

李乾龍：劉和然若民調比不過該急流勇退

談到同樣表態參選新北市長的現任新北市副市長劉和然，李乾龍說，劉和然是侯友宜的副市長，侯友宜當然一定支持，但當支持到一個階段，如果民調比不過其他人，劉和然就應該急流勇退。

對於主持人問，侯友宜是否會阻擋李四川？李乾龍表示，「不會啦」，他並點頭回應主持人詢問李四川是否就是最好的新北市長人選，他還說，已經幫李四川想好競選口號，「實事求是，為你做事，新北市的工程師。」

