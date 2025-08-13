726失敗不代表旅程白費 李忠憲：摧毀魔戒是關於「誰沒有離開」

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/08/13 11:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕823第二波罷免持續倒數，成功大學教授李忠憲表示，726的失敗，不代表旅程白費；823的挑戰，也許會更艱難。但行動的意義，不只是在於能不能一次成功，而是在過程中，我們一次又一次選擇了無私與忠誠。

李忠憲在臉書PO文表示，在島嶼的西太平洋邊緣，有一片名為「民主之境」的土地。它四面環海，風雨無常，人民時而熱情似火，時而沉默如夜。這片土地上，曾經有一群人，決定踏上一條艱難的旅程，去摧毀那無形卻沉重的魔戒，那魔戒，不是黑鐵鑄成，而是權力的傲慢與制度的高牆，要將台灣帶往中國的黑暗力量，是索倫控制被慾望支配、缺乏良知的政客，它被藏在某些人的手裡，能讓人忘記初衷、迷失方向。

李忠憲指出，726，那場戰役，就像哈比人們第一次跨出夏爾，滿懷熱血、滿載希望，卻在半路上撞上現實的陰影。雖然沒能抵達末日火山，但他們知道，真正的旅程才剛開始；823，七座新的堡壘在地平線上等著。沒有龍，沒有巨魔，但有比半獸人還難纏的對手。有些人會退回家園，選擇在暖爐邊喝茶；有些人則會再度背起行囊，和夥伴踏上那條未知又充滿風險的路。

李忠憲續指，正如托爾金所言：「即使最渺小的人，也能改變未來的進程。」在《魔戒》裡，佛羅多和山姆是一對看起來不起眼的哈比人，卻接下了全中土最危險的任務。佛羅多背負魔戒，因為他能承受它的力量；山姆則一路守在他身邊，不計代價地陪著他走向末日火山，佛羅多代表「無私」——他不是為了自己的榮耀，而是為了中土的未來。山姆代表「忠誠」——不管風沙、怪物、絕望，他的腳步都沒有退過半步。這兩種特質，放到現實世界，也是一輩子遇到一次就足夠珍惜的寶物。

李忠憲分析，726 大罷免失敗，讓很多人像佛羅多那樣在半路上累得想丟下魔戒，覺得「算了，太難了」。但眼前還有 823 的七個罷免案，就像遠方的末日火山還在冒煙——不去面對，它就不會自己熄滅，理性來說，我們清楚這條路是上坡、是逆風、還會下雨打雷；感性來說，這是一場還沒走完的冒險，既然還有夥伴在，就不應該半途退場。無私，是願意再一次背起包袱；忠誠，是即使摔進泥潭，也伸手去拉別人一把。

李忠憲說，在《魔戒》裡，最令人動容的不是誰最後戴上了皇冠，而是那些放棄自己心愛之物的人。現實的行動也是如此——犧牲可能是你的假日、你的睡眠、你的私人生活，甚至是一次又一次失敗後的信心。但這些付出，會換來更深的連結、更堅定的信念。

我們不必每次都贏，但每一次選擇站出來，都在告訴自己：「我不是只會抱怨的旁觀者，我是會動手去摧毀魔戒的人。」

李忠憲直言，726的失敗，不代表旅程白費；823的挑戰，也許會更艱難。但行動的意義，不只是在於能不能一次成功，而是在過程中，我們一次又一次選擇了無私與忠誠。

有時候，勝利只是煙火，照亮一下就消失；而能陪你走完全程的夥伴、能讓你在困境中不放棄的信念，才是最終的寶藏，因為摧毀魔戒的故事，從來就不是關於「誰贏了」，而是關於「誰沒有離開」。

