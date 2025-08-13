為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    小草硬拗柯文哲收的是「政治獻金」 林智群：沒選舉不能收

    民眾黨支持者「小草」質疑「金流」問題，律師林智群昨發文駁斥，「哪裡沒金流？現金就不是金流？」今凌晨再度發文：「一堆小草跟公關公司人頭帳號看到金流跟證人，拗不過去，現在開始洗阿北收的是政治獻金。」（資料照）

    2025/08/13 09:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院審理京華城弊案昨（12）日再開庭，傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，證實曾轉交基隆市長謝國樑等人的捐款給前台北市長柯文哲，錢卻沒進民眾黨的帳。律師林智群昨發文駁斥「小草」質疑稱「哪裡沒金流？現金就不是金流」？今（13日）凌晨再度發文：「一堆小草跟公關公司人頭帳號看到金流跟證人，拗不過去，現在開始洗阿北收的是政治獻金。」

    林智群質疑：「阿北收了n個200萬跟一個300萬元，還有妙天的1000萬元，都沒申報政治獻金喔！還政治獻金？」林智群強調，「政治獻金」是選舉時才可以收，柯文哲收錢的時候並沒有選舉，他2022年都已經卸任市長了，不能收政治獻金。

    林智群指出：「政治獻金法規定一個人只能捐10萬給個人、30萬給政黨，阿北收了一堆200萬、300萬也是違法喔！」他最後更諷刺小草：「這個程度也配講政治獻金？笑死！」

    許多網友也在林智群的貼文底下留言「光木可公司不到年限就銷毀帳冊就有罪了」、「阿北可是民眾黨的政治提款機阿！讓阿北出來很多人都沒戲唱了！」、「繼續拗政治迫害就對了，他們也只能講這個」、「白色小草們何須懂你國家的法律？！他們每個人說的話，就是法律」、「民眾黨查帳小組查了1年還沒查出個東西，真心想救柯文哲嗎」？

