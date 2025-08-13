林岱樺案衝擊高雄市長選情？綠營人士：提早初選吧

綠營人士憂心林岱樺（右三）案牽動高雄市長選情，建議黨中央提早辦理高雄市長黨內初選。（資料照、記者王榮祥攝）

2025/08/13 09:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉及詐騙助理費案與政治獻金案引起紛擾，週刊披露其與師父的「流言」也造成地方議論，綠營人士憂心案情發展將間接衝擊高雄市長選情，建議趁大家還沒相互開罵前、提早初選吧。

民進黨中執會今年6月通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市長需黨內初選；高雄市長陳其邁當時曾二度表態，認為國民黨人選（立委柯志恩）已就位，「初選期程當然是越早越好」，因為民主政治就是政黨的競爭。

請繼續往下閱讀...

綠營人士指出，以往黨內市長初選多在選舉年的2、3月間（農曆年後初選，當年11月大選），7年前的初選競爭太激烈，後續整合效益不彰，成為最後市長選舉敗選的主要因素之一 ，所以地方確實有不少支持者呼應陳其邁的想法，認同初選應提前，但這權責在黨中央。

綠營人士根據陳其邁周邊幕僚的說法，推估他的建議期程可能是今年的11、12月，傳出黨中央確曾評估提前可能，只是黨中央的期程是在明年農曆年前?

綠營人士憂心，林岱樺涉案發展情況、恐將衝擊地方中間選民對民進黨的觀感，加上林岱樺多次表態選到底的氣勢，也讓整體選情增加變數，不如提早初選、趕緊定調民進黨參選人，也能儘早發揮母雞效應，帶著議員參選人衝刺。

目前民進黨內有4位立委表態投入初選，包括林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，國民黨若無意外、應會由身兼黨部主委的立委柯志恩再次出征。

