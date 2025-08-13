為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中3藍委今電視罷免說明會 江啟臣突宣布不出席

    江啟臣表示將代表立法院陸續接待美國智庫人員，所以缺席公辦電視罷免說明會。（擷取自江啟臣臉書）

    2025/08/13 09:02

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二、三、八選區將於8月23日舉行罷免投票，台中市選委會今天舉行公辦電視罷免說明會，立法院副院長江啟臣原訂今天上午10點出席在群健有線電視公司舉行的電視說明會，但因要代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的學者專家等，突決定不出席政見發表會，並在臉書附上罷免答辯書，強調罷免是公民權利，但絕不能是選輸翻桌操作政治的工具，可以有藍綠，但不能沒是非。

    江啟臣指出，面對這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的「大罷免」，他已依法提供答辯書充分說明，因此決定不參加電視說明會。強調台灣現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外的嚴峻挑戰。

    江啟臣表示，他一早將代表立法院陸續接待美國智庫布魯金斯研究所的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長及幹部，以及美國國會助理訪問團，除了向訪團傳達國內各界對美國關稅措施的憂慮、對台灣的經濟衝擊與全球供應鏈的影響，也會懇請訪賓務必仗義執言，發揮影響力，敦促美國政府做出對我有利之決定。

    江啟臣指出，台灣正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判。他選擇繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做他該做的事。自擔任立委以來，不敢忘記以民為本的從政初衷，兢兢業業為民努力，所作所為都可受社會公評，也傾聽各界指教，並在每四年一次的選舉中接受選民的檢驗。相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇。

    江啟臣說，衷心期盼8月23日之後，社會能夠重回良善和諧，人民得以安居樂業，國家繼續穩定前行，台灣民主永續長存！

