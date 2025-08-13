為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    7藍委罷免案8/23投票 今起禁止散布、評論罷免民調

    根據「公職選法」規定，自8月13日起至投票截止前，不得散布、評論罷免民調。（記者李文馨攝）

    2025/08/13 08:49

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案8月23日投開票，本次罷免活動期間自8月14日至23日止，期間內每天上午7時前或晚間10時後不得進行公開罷免活動；此外，根據「公職選法」規定，自13日起至投票截止前，不得散布、評論罷免民調。

    國民黨新北市立委羅明才、台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣林思銘、南投縣馬文君、游顥罷免案將在8月23日舉行投開票。

    第二波罷免活動期間自8月14日至8月23日止，政黨及任何人不得在這段期間的每天上午7時前或晚間10時後，從事公開罷免活動；但不妨礙居民生活或社會安寧的活動，不在此限，如網路或媒體播送支持或反對罷免宣傳廣告，不受時間限制。

    依「公職選罷法」規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民調及其他各式具民調外觀的資料。

    中選會上月提到，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守「公職選罷法」相關規定，例如不可藉由使用「告急」或「搶救」等詞彙挾帶民意調查資料。

