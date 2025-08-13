為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中罷免3藍委公辦電視說明會 今上午10點起登場

    國民黨立委顏寬恒。（資料照）

    國民黨立委顏寬恒。（資料照）

    2025/08/13 08:38

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕楊柳颱風對台中影響不大，台中市今日正常上班上課，大罷免8月23日投票倒數計時，國民黨立委包括第2選舉區顏寬恒、第3選舉區楊瓊瓔、第8選舉區江啟臣罷免案公辦電視罷免說明會，今（13日）照常舉行，上午10點起登場，除有電視直播外，各場次均於YouTube（台中市選舉委員會頻道）同步播出，另在14日到16日重播，包括直播與重播，均在有線電視CH20、CH78（第二選區）頻道播出。

    楊柳颱風來襲，台中尚未明顯受影響，今日正常上班上課，台中市選委會訂今日辦理第8、3、2選舉區罷免案公辦電視罷免說明會，也照常舉行，自上午10點起開始舉辦3場說明會並直播。

    台中3藍委罷免案公辦電視說明會直播，8月13日上午10點辦理第8選區江啟臣公辦電視罷免說明會；13日下午3點辦理第3選區楊瓊瓔公辦電視罷免說明會；13日晚間7點辦理第2選區顏寬恒公辦電視罷免說明會；3場公辦電視罷免說明會另會在14到16日重播，各是14日（四）晚間7點重播第8選區江啟臣公辦電視罷免說明會，15日（五）晚間7點播出第3選區楊瓊瓔公辦電視罷免說明會；16日（六）晚間7點播出第2選區顏寬恒公辦電視罷免說明會；包括直播及重播均在有線電視頻道CH20播出，第二選區除CH20頻道另增在CH78播出。

    根據公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，罷免案提議人之領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。

    台中罷免3藍委公辦電視說明會今日照常舉行。（圖：擷自台中市選委會網頁）

    台中罷免3藍委公辦電視說明會今日照常舉行。（圖：擷自台中市選委會網頁）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播