台中罷免3藍委公辦電視說明會 今上午10點起登場

2025/08/13 08:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕楊柳颱風對台中影響不大，台中市今日正常上班上課，大罷免8月23日投票倒數計時，國民黨立委包括第2選舉區顏寬恒、第3選舉區楊瓊瓔、第8選舉區江啟臣罷免案公辦電視罷免說明會，今（13日）照常舉行，上午10點起登場，除有電視直播外，各場次均於YouTube（台中市選舉委員會頻道）同步播出，另在14日到16日重播，包括直播與重播，均在有線電視CH20、CH78（第二選區）頻道播出。

楊柳颱風來襲，台中尚未明顯受影響，今日正常上班上課，台中市選委會訂今日辦理第8、3、2選舉區罷免案公辦電視罷免說明會，也照常舉行，自上午10點起開始舉辦3場說明會並直播。

台中3藍委罷免案公辦電視說明會直播，8月13日上午10點辦理第8選區江啟臣公辦電視罷免說明會；13日下午3點辦理第3選區楊瓊瓔公辦電視罷免說明會；13日晚間7點辦理第2選區顏寬恒公辦電視罷免說明會；3場公辦電視罷免說明會另會在14到16日重播，各是14日（四）晚間7點重播第8選區江啟臣公辦電視罷免說明會，15日（五）晚間7點播出第3選區楊瓊瓔公辦電視罷免說明會；16日（六）晚間7點播出第2選區顏寬恒公辦電視罷免說明會；包括直播及重播均在有線電視頻道CH20播出，第二選區除CH20頻道另增在CH78播出。

根據公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，罷免案提議人之領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。

