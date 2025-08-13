為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    楊柳颱風》南投沒停班課 縣長許淑華臉書遭洗版

    針對南投縣府未宣布停班停課，不少民眾湧入縣長許淑華的臉書留言洗版，質疑「我上班路上咕嚕咕嚕」、「南投已經列入警戒區了，還不放人放假嗎？是不是要等嚴重了，然後再放人」。（資料照）

    針對南投縣府未宣布停班停課，不少民眾湧入縣長許淑華的臉書留言洗版，質疑「我上班路上咕嚕咕嚕」、「南投已經列入警戒區了，還不放人放假嗎？是不是要等嚴重了，然後再放人」。（資料照）

    2025/08/13 07:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，預估今天（13日）白天將從台東登陸，針對南投縣政府未宣布停班停課，不少民眾湧入縣長許淑華的臉書留言洗版，質疑「我上班路上咕嚕咕嚕」、「南投已經列入警戒區了，還不放人放假嗎？是不是要等嚴重了，然後再放人」、「平地沒放就算了，容易淹水、土石流的地區還不宣布嗎」？

    針對颱風楊柳接近台灣，許淑華昨傍晚在臉書發文表示，縣府災害應變中心已升至二級開設，並預計將會一級開設，持續關注颱風動向，與13鄉鎮鎮公所保持密切聯繫。

    自昨晚起在其發文底下就陸續有網友留言批評「可以直接放假嗎」、「不考慮改一下嗎」、「南投一堆山區欸，不放假哦」、「不用放假嗎？還是有很多人要在颱風天冒著狂風暴雨在外面奔波」、「中部的雨勢明顯也會很大。最近的強降雨，竹山、鹿谷都會淹水」。

    另外，由於氣象署的颱風陸上警報範圍，也包含南投，對此民眾也紛紛質疑「南投有烈警戒範圍欸」、「縣長，南投已經被列入陸上警戒了」、「南投被列陸警了，真的不用考慮大家的安全嗎？」、「請重新評估人民在颱風期間上下班課的風險，請人民做好防颱準備又開二級，卻又正常上班上課」等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播