    政治

    郭智輝喊拿掉核三廠敦親睦鄰費 周春米：部長你錯了！

    周春米透過臉書回應郭智輝說法的。（取自屏東縣長周春米臉書）

    2025/08/13 06:38

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕經濟部長郭智輝昨（12日）在立院針對立委蘇清泉所提「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役」答詢時，脫口說出「 「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」；對此，屏東縣長周春米今（13）日凌晨透過臉書表示「郭智輝部長，你錯了！」，指其發言，讓人遺憾。

    周春米透過臉書表示，郭智輝部長，你錯了！恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！

    今晚聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

    周春米表示，四十年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；四十年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫我們，屏東人怎麼能沉默？

    四十年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業。「我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」。

    網友留言熱烈，有人說「哪個縣市贊成最多核三遷到那個縣市，才是真正的公平正義」、也有人說「恆春居民心寒」、「部長請謹言慎行為上策」、「郭部長不懂恆春半島的民情」、還有網友表示「重點是在地立委蘇清泉說住在核三的本地人民有75%同意，是否要針對蘇說的這個民調做是否事實求証．．．」等。

