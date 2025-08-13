為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被詹江村偷拍訕笑...國民黨竟要她道歉 黃瓊慧「這理由」認錯！

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

    2025/08/13 00:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村11日續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷， 還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱，引發外界撻伐。沒想到藍營12日透過官方臉書粉專要求黃瓊慧道歉，讓大批網友直呼傻眼，黃瓊慧也相當無言，在社群酸度爆表稱「我針對以為國民黨有救而道歉！」

    黃瓊慧11日到南投聲援罷免活動，返程在高鐵台中站買票準備搭車時，被同樣受邀出席反罷免活動的詹江村碰到，詹江村竟然拍下數張她的照片酸「陰魂不散」，PO到臉書與支持者一起訕笑，同行的國民黨立委牛煦庭也留言跟著譏諷。民進黨12日怒批詹江村的行為噁心，涉嫌違法跟騷，對此予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉，國民黨也應對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

    而國民黨12日在官方臉書發文，竟反過來要求黃瓊慧道歉，稱黃瓊慧和民進黨試圖透過抹黑來轉移內部矛盾，結果遭大批網友灌爆砲轟。黃瓊慧隨後也在臉書PO文：「我昨在高鐵站被國民黨議員拍、受到他支持者羞辱開群嘲引發輿論，結果國民黨剛要求我為此道歉。我真的大錯特錯，怎麼以為國民黨會改呢？我針對以為國民黨有救而道歉！」

    相關新聞請見：詹江村涉偷拍！國民黨竟要黃瓊慧道歉 網友灌爆砲轟

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播