被詹江村偷拍訕笑...國民黨竟要她道歉 黃瓊慧「這理由」認錯！

2025/08/13 00:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村11日續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷， 還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱，引發外界撻伐。沒想到藍營12日透過官方臉書粉專要求黃瓊慧道歉，讓大批網友直呼傻眼，黃瓊慧也相當無言，在社群酸度爆表稱「我針對以為國民黨有救而道歉！」

黃瓊慧11日到南投聲援罷免活動，返程在高鐵台中站買票準備搭車時，被同樣受邀出席反罷免活動的詹江村碰到，詹江村竟然拍下數張她的照片酸「陰魂不散」，PO到臉書與支持者一起訕笑，同行的國民黨立委牛煦庭也留言跟著譏諷。民進黨12日怒批詹江村的行為噁心，涉嫌違法跟騷，對此予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉，國民黨也應對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

請繼續往下閱讀...

而國民黨12日在官方臉書發文，竟反過來要求黃瓊慧道歉，稱黃瓊慧和民進黨試圖透過抹黑來轉移內部矛盾，結果遭大批網友灌爆砲轟。黃瓊慧隨後也在臉書PO文：「我昨在高鐵站被國民黨議員拍、受到他支持者羞辱開群嘲引發輿論，結果國民黨剛要求我為此道歉。我真的大錯特錯，怎麼以為國民黨會改呢？我針對以為國民黨有救而道歉！」

