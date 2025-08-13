為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高壓水槍沖導盲磚宣傳罷免！ 小草粉專控「影響視障者」挨轟

    有小草粉專PO出罷團用高壓水槍在導盲磚洗出「同意罷免」字樣的照片，指責影響視障者安全。（圖翻攝自理觀點臉書）

    有小草粉專PO出罷團用高壓水槍在導盲磚洗出「同意罷免」字樣的照片，指責影響視障者安全。（圖翻攝自理觀點臉書）

    2025/08/13 00:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第二波進入三階的7件國民黨立委罷免案，將於23日投票，近日有小草粉專PO出一張罷團使用高壓水槍，在導盲磚上洗出「同意罷免」字樣的照片，指責挺罷方影響視障者安全，反而引發大批網友嘲諷無知。

    小草粉專「理觀點 Leo's Blog」11日PO出一張照片，可以看到某處騎樓下的導盲磚上，出現以高壓水槍洗出「823同意罷免」字樣的照片，批評「鶄蟾羆水準，鑽法規漏洞用高壓水槍在交通設施上噴塗政治標語、破壞市容，更影響定位磚給視障者通行安全。」

    該貼文一出，反而引來大批網友酸，「你是說影響視障者會看到標語不想走那個定位磚嗎還是高壓水槍沖了會壞掉？」、「來朝聖，超好笑！為何沒有人每個月去清理導盲磚，難道不怕髒汙導致視障者看不清楚顏色嗎？你怎麼沒有出來發聲呢？」、「你大概是眼不盲心盲」、「第一次看到笨要大聲說的人」、「視障者會被這些字影響？」、「這粉專改叫『理盲點』好了！」、「來朝聖視覺導盲磚理論開創者，然後那不是塗鴉，那是清洗地板的一部分，為反而反很難看」。

    對此，理觀點稱，導盲磚本來就不能帶有視覺複雜的狀況，要保持高對比度與幾何形狀簡單，視障者並不是所有人都是全盲，半盲者也不能有視線干擾。不過馬上有鄉民表示，「所以原本灰灰髒髒的導盲磚比較美化市容，對於給視障者通行的安全性更高？」、「那你更恰當的表達方式，是不論立場是罷免同意或不同意，都應該避免在導盲磚上留下任何標誌或字樣，以免造成低視力者與全盲者的不便與風險，你的用詞明顯就只是想吵架，故意激起某些人對於罷免同意方的反感」、「為何沒有人每個月去清理導盲磚，難道不怕髒汙導致視障者看不清楚顏色嗎？你怎麼沒有出來發聲呢？」。

    網紅「四叉貓」劉宇12日也轉發該文吐槽，「逆塗鴉是由高壓水柱搭配模板沖洗，把地板上的髒污沖刷掉藉此顯現文字圖案，這種行為在台灣一直都沒犯法，我十年前就在民進黨部門口玩過了，應該也不是啥稀奇的東西。小草不懂法，跳出來喊逆塗鴉違法就算了，小草粉專還說什麼會影響『視障者』的通行是怎樣？」

