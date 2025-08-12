為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    楊柳颱風來襲 卓榮泰：明到後天上半天是嚴重侵襲時段

    行政院長卓榮泰今晚赴中央災害應變中心，聽取各部會簡報。（記者陸運鋒攝）

    行政院長卓榮泰今晚赴中央災害應變中心，聽取各部會簡報。（記者陸運鋒攝）

    2025/08/12 21:05

    〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風即將來襲，行政院長卓榮泰今晚坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與高雄市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及花蓮縣首長視訊連線，卓指出，明天開始到後天的上半天，或許是颱風嚴重侵襲的時段，尤其是中南部及東部山區，更是主要降雨熱區，相關部會務必提高警覺與地方政府保持合作。

    卓榮泰表示，緊接而來的颱風、豪雨，再加上這次颱風，從上次中南部地區還有很多民房、民舍還沒有修繕，都還蓋著帆布，甚至修繕進行到一半，屋頂還是非常脆弱，一定要加強堅固，不要再讓風吹走了，至於水電維生系統部分，倒了那麼多電線桿，還是臨時架設，也都是非常脆弱。

    卓榮泰指出，上次颱風過後至今基地台受損1200多支，現在很多是臨時基地台，能夠產生的功率也是有限的情況，又加上這次颱風來襲，必定要在這樣脆弱的基礎上，拿出比以前更多的關注、力量，維護現在這種脆弱的、暫時性的工程結果，才不會造成再次重大傷害。

    卓榮泰說，東部及中南部山區歷經了上次的颱風跟豪雨後，土壤的含水量非常高，容易造成道路跟山坡地崩塌，將請農業部、交通部針對所管的山坡地加強監控與預警，並提醒地方政府，儘早做好撤離跟啟動災害避難的措施，並依照目前的路徑來判斷。

    此外，果菜類物價已經開始上漲，經過這次颱風之後，狀況應該會更加劇，將請農業部加大力道穩定民生所需品物價，這幾天都是必須緊急該做的，這次又是結合上次整個月的複合性、連續性的災害之後，將面臨的挑戰更大，可能的危險性更大，但是可能的損失也會接踵而來。

    行政院長卓榮泰與6位縣市首長視訊連線。（記者陸運鋒攝）

    行政院長卓榮泰與6位縣市首長視訊連線。（記者陸運鋒攝）

