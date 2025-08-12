林岱樺遭爆親密對話 王婉諭：偵查情資外流成慣例 司法信任會被掏空

民進黨立委林岱樺。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 20:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費被起訴，週刊今（12日）爆料，她與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智的交情「超乎一般人」，引發外界熱議。對此，時代力量黨主席王婉諭替林岱樺抱不平，「那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？」

王婉諭今下午針對林岱樺與住持釋煌智的私人對話被爆出一事發文，「司法不可能完美，但它不能讓人民失去信任。一旦信任崩盤，倒下的不是一個人，而是整個制度。林岱樺委員是我的前同事，在性別平權、宗教基本法、農地工廠、野保等議題上，我跟她的立場完全不同。對於她有沒有貪汙，我也相信司法會給出答案。」

她接著說：「但今天，我看到部分媒體，在報導她涉貪案時，竟然打著『法院卷證』、『知情人士』、『檢調消息』的名義，公開她與通法寺住持的私人通話，我很震驚，也完全不能接受。那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？」

「九年前，我曾親身經歷過『偵查不公開』變成『偵查大公開』的過程。那不是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口、真實的痛。也因為這樣，這些年我投入立法工作，就是希望司法能對被害人更友善，讓人民重新相信它。因為我深知，司法是民主的地基，而信任就是橫貫其上的樑柱。」

王婉諭表示，「當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑：這是司法，還是政治操作？我不相信『司法已死』，但我不能接受它一錯再錯。鄭銘謙部長，你必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態、徹查到底。因為，如果這樣的事情成了『慣例』，司法信任就會被掏空，最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員。而這樣的司法一旦失去人民的信任，倒下的不只是法庭，將會是我們民主制度。」

