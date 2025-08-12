中國設籍3方式可回復台灣身分 曾為中共政治宣傳者不適用

內政部11日預告修正辦法，明定台灣人因在中國設籍或領用中國護照而喪失身分者，僅符合3狀況可回復身分；不過，曾為中共從事具任何政治性目的宣傳，得不予或撤銷回復台灣身分的許可。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕配合總統賴清德針對五大國安及統戰威脅提出17項因應策略，內政部11日預告修正辦法，明定台灣人因在中國設籍或領用中國護照而喪失身分者，僅符合3狀況可回復身分；不過，曾為中共從事具任何政治性目的宣傳，得不予或撤銷回復台灣身分的許可。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，該辦法適用對象，指在台灣原設有戶籍人民，因在中國設戶籍或領用中國護照，而喪失台灣身分者；不包括中國人民取得台灣身分後，再轉換為中國身分者。

修正草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰、滲透，因此增訂申請回復台灣身分者，申請時應有具體事證認定符合3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；基於人道考量。

草案說明，國家正面影響如有助於提升國家安全、強化社會安定、提升經濟發展或延續文化傳承等情形。在人道考量的部分，則是考量當事人可能從小就由法定代理人辦理、非自願喪失台灣身分，或與在台親屬情感聯繫、健康情形等因素，宜就個案情形考量後許可申請。

至於申請回復台灣身分應繳交的文件，草案明定，第一，經權責機構驗證的喪失大陸地區戶籍，以及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照的相關證明文件；第二，曾在台灣地區設有戶籍之證明文件。

第三，增訂繳交經權責機構或駐外館處驗證3個月內經大陸地區或海外地區核發刑事紀錄證明文件，但未滿18歲免附，以利審查是否在台灣地區外涉重大犯罪；第四，符合對台灣有重大特殊貢獻、或人道考量相關具體事證。第五，其他相關證明文件。

另外，草案也增訂3種得不予核發、撤銷與廢止許可的狀況，包括現在、曾經為中共從事具有任何政治性目的宣傳；現有或曾經違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞。若有前項廢止許可案件，由移民署邀請相關機關共同審查。

