    首頁　>　政治

    會見布魯金斯學會訪團 朱立倫：藍綠政策路線有3大不同

    美國布魯金斯學會（Brookings Institution）訪團今日拜會國民黨主席朱立倫。（國民黨提供）

    美國布魯金斯學會（Brookings Institution）訪團今日拜會國民黨主席朱立倫。（國民黨提供）

    2025/08/12 19:44

    〔記者施曉光／台北報導〕美國布魯金斯學會（Brookings Institution）訪團今日拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策與兩岸關係等議題深入交換意見，朱立倫向訪客強調，國民黨一貫主張「2D戰略」，也就是國防（Defense）與對話（Dialogue）並行，在強化國防實力的同時，也透過對話降低風險，以確保台灣的民主自由與區域和平。

    朱立倫並指出，國民黨與民進黨在政策路線上有3大不同：
    1、死刑政策方面，國民黨尊重並順應多數民意，支持維持死刑制度，民進黨則持續推動廢死，與社會多數意見背離。
    2、能源政策方面，國民黨主張在綠能發展尚未完善前，不應躁進廢核，以確保能源供應穩定與國家安全，民進黨堅持非核家園，使台灣陷入能源不足風險，落後於全球趨勢。
    ３、兩岸政策方面，國民黨主張在堅實國防基礎上繼續雙方商業、文化、學術等社會交流，持續對話以降低風險，民進黨卻拒絕與對岸溝通，選擇採取對抗姿態。

    朱立倫重申「2D戰略」核心理念，在增強國防方面，堅定支持延長服役時間、增加訓練強度、深化台美安全合作，並全面提升國軍官兵待遇與福利，在兩岸對話方面，唯有透過交流才能有效降低風險，維持台海穩定，更能確保台灣的民主、自由與繁榮發展。

    國民黨指出，這次布魯金斯學會訪團成員包括中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、前國防部代理政策副次長卡琳（Mara Karlin）、澳洲洛伊國際政策研究所東亞資深研究員馬利德（Richard McGregor）、美國及歐洲中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）、亞洲政策研究中心副主任梅森（Jennifer Mason）。

