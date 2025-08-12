嗆在她面前槍斃柯文哲!政治獻金若拿一毛 陳佩琪突拋「1句話」

柯妻陳佩琪。（資料照）

2025/08/12 19:24

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，台北地院今開庭繼續審理。柯妻陳佩琪晚間突發文痛批，直接判柯文哲死刑就好，請在她面前將柯槍斃，自己會把柯屍體掛在北院前面；她更稱若自己有和大老闆們見過面，或拿任何一毛錢，她就和大家相約明天在法院頂樓跳樓。

陳佩琪在臉書發文指出，台灣司法脆弱， 是誰搞出來的， 不就是司法從業人員搞出來的嗎？這麼專業的領域， 若有人相逼，還是利誘？有風骨的人大可大大方方地講出來，「請問是誰逼你們脆弱的？ 脆弱可以讓他變得堅強，請讓司法在台灣活出一個讓人尊敬的樣貌來。」

請繼續往下閱讀...

「京華城案到底誰有權說，柯文哲是違法的？」陳佩琪痛批，檢察官根本沒都計專業，就為了陷害柯文哲，自己認定違法，騙法院開搜索票來她家違法搜索，然後從搜索來的東西編故事，構陷柯文哲入罪，檢媒勾串一體，今天更令人痛恨的是，看到是連法院也一起加入他們的行列。

陳佩琪質疑，申請一個和京華城無關、但有都計法專業的學者專家出庭作證，這樣也不可以？台北市議員苗博雅隨便議會質詢幾句，檢察官都可以把苗請來法庭當座上賓了，而柯文哲申請個和京華城審議過程無關的都計專家學者，這樣就違反程序？難怪律師說這根本是武器不對等的戰役。

「檢察官羈押、法院延押、高院駁回的戲碼，不斷的上演，反正就是要把我先生押到死！」陳佩琪說，不但要押，還要禁見，剝奪柯文哲跟家人見面的機會，什麼能折磨柯的手段無不使勁使出，柯家人跟京華城有什麼關係，柯文哲被羈押一年還要禁見親人。

陳佩琪質問，她和柯媽媽是會串什麼證，政治獻金若陳佩琪有拿一毛，法庭傳訊的這些大老闆們，陳佩琪若有和他們見過面或拿他們任何一毛錢，她今天跟大家相約明天在法院頂樓，「我跳樓，我說到做到，讓全國媒體全程轉播出去，我要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。」

陳佩琪也提及，柯爸告別式聲請個解除禁見而已，法官怯生生地問著檢察官的意見，這樣可否？高院法官一直躲著，羈押、延押理由永遠複製貼上，以後台灣法院就請檢察官坐在法院最高層的位置斷案即可，也請賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯文哲了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法