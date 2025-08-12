京華城案「沒金流」 ?林智群列現金交易 狠酸小草：人云亦云的白癡

涉及京華城案的前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/08/12 20:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對京華城案中「沒有金流」的說法，律師林智群在臉書發文反駁，列舉多筆現金交付案例，強調「哪裡沒金流？現金就不是金流？哪裡沒證據？證人就不是證據」？並開嗆小草們不要成為「人云亦云的白癡」。

林智群今（12日）在臉書發文，針對京華城案中「沒有金流」的說法列舉多筆現金交付指出，信義房屋老闆娘曾將200萬元交給邱佩琳後，放在管理室，由阿北派人領走；林命群也以相同方式交付200萬元，最後同樣由阿北派人取走；謝國樑的母親也曾將200萬元交給邱佩琳，後者則直接轉交給阿北，對方當場回應「謝謝」。

請繼續往下閱讀...

林智群進一步指出，另一起案例中，博弈業者陳盈助交付300萬元現金給邱清章，邱清章搭高鐵北上後，將款項親自交至市長室內正在踩飛輪的阿北，阿北簡短回應「嗯嗯」、「好好好謝謝」。林智群強調，即便是現金交易，仍屬金流的一部分，不應因為以現金進行就否定。

對於外界質疑「沒有金流」與「沒有證據」的說法，林智群表達不同看法。他指出，有證人可證明金錢交付過程，應視為證據之一。他也質疑，若以Excel記帳就稱為「Excel pay」，那早期以紙本記帳的方式是否也可稱作「紙本 pay」？對於小草的言論，他直言「你爸爸媽媽辛苦賺錢供你讀書，是要讓你變成這種人云亦云的白癡嗎」？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法