為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    院會專案報告沒人暴怒 韓國瑜點名感謝兩立委堅持到最後

    立法院長韓國瑜12日主持立法院院會。（記者塗建榮攝）

    立法院長韓國瑜12日主持立法院院會。（記者塗建榮攝）

    2025/08/12 20:05

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。就在散會前，立法院長韓國瑜突然向院會說明，今天是立法院要求行政院來報告，再次拜託各委員踴躍出席院會，並感謝堅持到最後的國民黨立委王育敏、民眾黨立委劉書彬。

    下午質詢時，韓國瑜發現台下一個立委都沒有，不滿表示行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，「像現在的狀態，對行政院是非常、非常不禮貌」。呼籲各黨團一定要敦請委員參與專案報告，並宣佈休息10分鐘。

    韓國瑜在散會前表示，今天院會的議程是行政院應立法院的要求來立法院進行專案報告，基於立法院、行政院互相尊重的憲政原理，行政院院長及相關部會首長既已經應邀列席立法院院會備詢，為表示尊重，再次要拜託各黨團促請所屬的委員踴躍出席院會 ，以利瞭解行政院針對專案報告之施政情形，用以監督及協助政府施政，保障人民的權益 。

    韓國瑜說，最後要再一次感謝行政院長卓榮泰，以及相關部會首長今天列席院會的答詢，還有在最後院會依然堅持到最後的王育敏委員、劉書彬委員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播