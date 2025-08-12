院會專案報告沒人暴怒 韓國瑜點名感謝兩立委堅持到最後

立法院長韓國瑜12日主持立法院院會。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 20:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。就在散會前，立法院長韓國瑜突然向院會說明，今天是立法院要求行政院來報告，再次拜託各委員踴躍出席院會，並感謝堅持到最後的國民黨立委王育敏、民眾黨立委劉書彬。

下午質詢時，韓國瑜發現台下一個立委都沒有，不滿表示行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，「像現在的狀態，對行政院是非常、非常不禮貌」。呼籲各黨團一定要敦請委員參與專案報告，並宣佈休息10分鐘。

韓國瑜在散會前表示，今天院會的議程是行政院應立法院的要求來立法院進行專案報告，基於立法院、行政院互相尊重的憲政原理，行政院院長及相關部會首長既已經應邀列席立法院院會備詢，為表示尊重，再次要拜託各黨團促請所屬的委員踴躍出席院會 ，以利瞭解行政院針對專案報告之施政情形，用以監督及協助政府施政，保障人民的權益 。

韓國瑜說，最後要再一次感謝行政院長卓榮泰，以及相關部會首長今天列席院會的答詢，還有在最後院會依然堅持到最後的王育敏委員、劉書彬委員。

